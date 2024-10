NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BBVA auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,30 Euro belassen. Bei den anstehenden Quartalsberichten der spanischen Banken dürfte trotz sinkender Zinsen die Widerstandsfähigkeit des heimischen Zinsüberschusses weiter im Fokus stehen, schrieb Analyst Inigo Vega in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Die Gebühreneinnahmen sollten unter Druck geblieben sein, die Vermögenswerte aber keine Anzeichen einer Verschlechterung zeigen. Der enttäuschende Zinsüberschuss des Geldhauses Bankinter, das schon Zahlen vorgelegt habe, habe unternehmensspezifische Gründe und lasse keine Rückschlüsse auf die anderen Banken zu./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2024 / 08:02 / ET





ISIN: ES0113211835

