Die Wacker Chemie AG verzeichnete im dritten Quartal 2024 einen leichten Umsatzrückgang auf 1,43 Milliarden Euro, was einem Minus von 6 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Trotz der schwierigen Marktbedingungen konnte das Unternehmen ein stabiles Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 152 Millionen Euro erzielen. Die Nachfragesituation in der Chemiebranche bleibt herausfordernd, insbesondere in den Bereichen Automobil und Bauwirtschaft. Das Polysilizium-Geschäft für die Solarindustrie schwächelt weiterhin, was sich negativ auf den Konzernumsatz auswirkt.

Ausblick und Börsenreaktion

Für das Gesamtjahr 2024 hält Wacker Chemie an seiner Prognose fest und erwartet Erlöse zwischen 6 und 6,5 Milliarden Euro. Der operative Konzerngewinn soll in der oberen Hälfte der Spanne von 600 bis 800 Millionen Euro liegen. Die Aktie reagierte zunächst mit leichten Verlusten auf die Quartalszahlen, konnte sich im Tagesverlauf jedoch erholen und notierte zeitweise im Plus. Trotz der aktuellen Herausforderungen zeigt sich das Silikongeschäft des Unternehmens robust und trägt positiv zum Gesamtergebnis bei.

Wacker Chemie Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...