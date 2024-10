Transition Industries LLC gab bekannt, dass es eine Absichtserklärung (Letter of Intent, LOI) mit Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. (MGC) unterzeichnet hat, um einen langfristigen Methanol-Liefervertrag (Methanol Sales Agreement, MSA) abzuschließen. Im Rahmen des MSA beabsichtigt Transition Industries, MGC jährlich etwa 1 Million Megatonnen kohlenstoffarmes Methanol aus seinem Pacifico-Mexinol-Projekt zu liefern, einer Methanolproduktionsanlage mit einer Kapazität von 6.145 Megatonnen pro Tag in der Nähe von Topolobampo, Sinaloa, Mexiko, die voraussichtlich 2028 in Betrieb genommen wird. Transition Industries entwickelt Pacifico Mexinol gemeinsam mit der International Finance Corporation (IFC), einem Mitglied der Weltbankgruppe. Die Bedingungen der Absichtserklärung und des Liefervertrags wurden nicht bekannt gegeben.

Bei Betriebsaufnahme wird Pacifico Mexinol voraussichtlich die größte einzelne Anlage für kohlenstoffarme Chemikalien der Welt sein, die jährlich etwa 350.000 Megatonnen grünes Methanol und 1,8 Millionen Megatonnen blaues Methanol aus Erdgas mit Kohlenstoffabscheidung produziert.

Rommel Gallo, CEO von Transition Industries, kommentierte: "Wir freuen uns, unsere Absichtserklärung für ein langfristiges Methanol-Verkaufsabkommen mit Mitsubishi Gas Chemical Company, einem der weltweit führenden Hersteller und Vermarkter von Chemikalien, bekannt zu geben. Wir fühlen uns geehrt, mit MGC zusammenzuarbeiten, um gemeinsam den Klimawandel zu bekämpfen und das pazifische Becken mit Methanol mit extrem niedrigem Kohlenstoffgehalt zu versorgen."

Masahiko Naito, Abteilungsleiter der C1-Chemieabteilung von Mitsubishi Gas Company, sagte: "Als einer der weltweit größten Hersteller und Lieferanten von Methanol legt Mitsubishi Gas Chemical großen Wert darauf, die Kohlenstoffintensität unserer Methanolversorgung zu senken, und möchte zu einer nachhaltigen Welt beitragen. Ich freue mich sehr, mit Transition Industries auf dieses Ziel hinzuarbeiten und einen Mehrwert für die Gesellschaft zu schaffen."

Pacifico Mexinol wird voraussichtlich Anfang 2025 den ersten Spatenstich vornehmen und 2028 den kommerziellen Betrieb aufnehmen.

Über die Mitsubishi Gas Company

Die Mitsubishi Gas Chemical Company ist ein einzigartiger, technologieorientierter Hersteller, der mehr als 90 seiner Produkte mit firmeneigenen Technologien herstellt. MGC hat sich der Entwicklung neuer Technologien und Werte verschrieben und verfügt über eine breite Produktpalette, die von Basischemikalien wie Methanol, Xylol und Wasserstoffperoxid bis hin zu Hochleistungsprodukten wie technischen Kunststoffen, Materialien für Leiterplatten und Sauerstoffabsorbern reicht. MGC wird durch die Schaffung einer breiten Palette von Werten durch Chemie zum gesellschaftlichen Wachstum und zur Harmonie beitragen.

Über Transition Industries

Transition Industries LLC, mit Sitz in Houston, Texas, ist ein Entwickler von Methanol- und Wasserstoffprojekten mit Netto-Null-Kohlenstoffemissionen im Weltmaßstab in Nordamerika, um den Klimawandel zu bekämpfen und ökologische und soziale Nachhaltigkeit zu fördern. Für weitere Informationen über Pacifico Mexinol oder Transition Industries senden Sie bitte eine E-Mail an inquiries@transitionind.com.

Über IFC

IFC ein Mitglied der Weltbankgruppe ist die größte globale Entwicklungsinstitution, die sich auf den Privatsektor in Schwellenländern konzentriert. Wir sind in über 100 Ländern tätig und nutzen unser Kapital, unser Know-how und unseren Einfluss, um Märkte und Chancen in Entwicklungsländern zu schaffen. Im Geschäftsjahr 2024 stellte die IFC die Rekordsumme von 56 Milliarden US-Dollar für Privatunternehmen und Finanzinstitute in Entwicklungsländern bereit, indem sie Lösungen des Privatsektors nutzte und privates Kapital mobilisierte, um eine Welt ohne Armut auf einem lebenswerten Planeten zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter www.ifc.org.

