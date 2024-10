Original-Research: Serviceware SE - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Serviceware SE



Unternehmen: Serviceware SE

ISIN: DE000A2G8X31



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 28.10.2024

Kursziel: 19,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christoph Hoffmann



Q3-Zahlen spiegeln erwartetes Momentum wider - FY-Umsatz-Guidance auf obere Hälfte konkretisiert



Serviceware hat jüngst starke Q3-Zahlen veröffentlicht, die umsatzseitig leicht über unseren Erwartungen lagen. Das weiter gesteigerte Q3-Ergebnis traf unsere Prognosen. Daneben wurde die FY-Guidance ergebnisseitig bestätigt und umsatzseitig auf die obere Hälfte eingegrenzt (+10% bis +15% yoy, zuvor: +5% bis +15% yoy).



[Tabelle]



Saas/Service-Umsätze mit anhaltend starker Entwicklung: In Q3 legten die SaaS/Service-Umsätze um 19,8% yoy von 15,0 auf 18,0 Mio. EUR zu. Auch im Vergleich zum Q2/24 stieg der Umsatz von 16,8 Mio. EUR um starke 1,2 Mio. EUR bzw. 7,0% qoq, was das anhaltende unterjährige Momentum unterstreicht. Der Auftragsbestand, der aufgrund der Vorauszahlung der Kunden der Höhe der bilanziellen Vertragsverbindlichkeiten entspricht, stieg um 42,4% yoy von 58,0 Mio. EUR auf 78,9 Mio. EUR und übertraf damit den Rekordwert des Vorquartals (75,0 Mio. EUR). In Q4 erwarten wir eine Fortsetzung der starken Dynamik und haben unsere FY-Prognosen leicht erhöht.



Sukzessiver Ergebnisanstieg setzt sich auch in Q3 wie erwartet fort: In Q3 konnte Serviceware das EBITDA von 0,5 Mio. EUR im Vj. auf 1,2 Mio. EUR mehr als verdoppeln (exkl. aktivierte Eigenleistungen: 0,75 Mio. EUR). Auch gegenüber den beiden Vorquartalen setzte sich die Ergebnisverbesserung fort (Q1/24: 0,6 Mio. EUR; Q2/24: 1,0 Mio. EUR). In 9M/24 steht ein EBITDA von 2,8 Mio. EUR bzw. ein um aktivierte Eigenleistungen bereinigtes EBITDA von 1,6 Mio. EUR zu Buche, während in 9M/23 noch ein leicht negatives EBITDA i.H.v. -0,6 Mio. EUR erzielt wurde. Auf Ebene des Cashflows dürften u.E. negative Working Capital-Bewegungen zur leicht gesunkenen Liquidität geführt haben (Q3/24: 32,3 Mio. EUR vs. Q2/24: 35,2 Mio. EUR). Somit verfügt Serviceware u.E. weiter über einen komfortablen Net-Cash-Bestand i.H.v. 2,95 EUR je Aktie.



Deutscher Peer USU Software wird nach Delisting mehrheitlich von PE übernommen: Nachdem USU-Gründer und Mehrheitsaktionär Udo Strehl im April 2024 auf niedrigem Kursniveau ein Delisting inkl. öffentlichem Delisting-Erwerbsangebot zu18,50 EUR/Aktie (EV/EBITDA 2025e: ~9x) ankündigte, wurde jüngst der mehrheitliche Verkauf an den Private Equity-Investor Thoma Bravo vermeldet. Zwar sind die Deal-Details nicht öffentlich bekannt, jedoch gehen wir davon aus, dass der Kaufpreis signifikant über dem Preis des Erwerbsangebots lag. Während der geringe EBITDA-Multiple des Delistingangebots von ~9x auf den ersten Blick unattraktiv erscheint,rechtfertigt das höhere Margenpotenzial von SJJ sowie der u.E. deutlich höhere Kaufpreis von Thoma Bravo einen höheren fairen Multiple bei SJJ, sodass wir die Transaktion nach der Übernahme von Apptio durch IBM in 2023 als weiteren Beleg für die Attraktivität des Sektors sowie die bewertung von Serviceware werten.



Fazit: Die Q3-Zahlen untermauern erneut die starke operative Entwicklung von Serviceware. Dabei setzt die von uns erwartete Skalierung sukzessive ein und dürfte zu einer weiteren Profitabilitätssteigerung führen. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem erhöhten Kursziel von 19,00 EUR.

