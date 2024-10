Die PALFINGER AG erzielte in den ersten drei Quartalen 2024 einen Umsatz von 1.745,0 Mio. EUR, ein operatives Ergebnis (EBIT) von 158,7 Mio. EUR und einen Konzerngewinn von 90,8 Mio. EUR. Trotz eines leichten Umsatzrückgangs konnte das Unternehmen ein solides Ergebnis erreichen. Schwäche in den Kernmärkten, Wachstum in Marine, APAC und LATAM Die europäischen Kernmärkte, insbesondere Deutschland, stagnierten, während die bevorstehende Präsidentschaftswahl in den USA die Nachfrage in Nordamerika (NAM) dämpfte. In der Region Asien-Pazifik (APAC) verzeichnete PALFINGER dank hoher Nachfrage, vor allem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...