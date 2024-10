EQS-News: Hörmann Industries GmbH / Schlagwort(e): Personalie

Änderung in der Geschäftsführung der HÖRMANN Industries GmbH



28.10.2024 / 17:00 CET/CEST

Änderung in der Geschäftsführung der HÖRMANN Industries GmbH

Kirchseeon, 28. Oktober 2024 - Die HÖRMANN Industries GmbH (Unternehmensanleihe, ISIN: NO0012938325) teilt mit, dass Herr Dr. Christian Baur mit Wirkung zum 31. Dezember 2024 aus der Geschäftsführung ausscheiden und das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen wird, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Dr. Christian Baur ist seit Mitte 2022 als Chief Technology Officer (CTO) in der Geschäftsführung der HÖRMANN Industries tätig. In den letzten zwei Jahren hat er den Geschäftsbereich HÖRMANN Intralogistics gemeinsam mit seinem Team geformt und für die Zukunft ausgerichtet. Nach zwei Jahren enger gemeinsamer Arbeit mit Christian Baur wird CFO Johann Schmid-Davis - im Rahmen der angepassten Geschäftsverteilung - ab 1. Januar 2025 bis auf Weiteres die Führung des Geschäftsbereichs Intralogistics übernehmen. Dr. Andreas Albath, Vorsitzender des Beirats der HÖRMANN Industries GmbH: "Christian Baur hat sich in den letzten zwei Jahren um den Aufbau und die Positionierung unseres Geschäftsbereichs Intralogistics sehr verdient gemacht. Wir bedauern seinen Weggang, bedanken uns für seinen außerordentlichen Einsatz und wünschen ihm für die Zukunft nur das Beste." Die Gesamtverantwortung in der Geschäftsführung der HÖRMANN Industries GmbH wird weiterhin von Dr. Michael Radke (CEO) und Johann Schmid-Davis wahrgenommen. Kontakt: HÖRMANN Industries GmbH

Hauptstraße 45-47

D-85614 Kirchseeon

T +49 8091 5630 0

F +49 8091 5630 195

info@hoermann-gruppe.com Finanz- und Wirtschaftspresse: IR.on AG

Frederic Hilke

T +49 221 9140 970

hoermann@ir-on.com Über die HÖRMANN Gruppe Seit der Unternehmensgründung 1955 ist die HÖRMANN Gruppe ständig gewachsen. Unter dem Dach der HÖRMANN Holding GmbH & Co. KG sind mehr als 30 Tochtergesellschaften in den Geschäftsbereichen Automotive, Communication, Engineering und Intralogistics mit hoher unternehmerischer Initiative und Eigenständigkeit tätig. Ziel der HÖRMANN Gruppe ist, den Kunden spezifische Lösungen und Dienstleistungen zu liefern, die wirtschaftliche Vorteile und einen hohen Kundennutzen bieten. Dafür setzt die HÖRMANN Gruppe mit knapp 3.000 hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das gesamte breit diversifizierte und vernetzte Wissen aus den unterschiedlichsten Technologiebereichen ein. www.hoermann-gruppe.com



