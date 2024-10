FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Tesla auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Er gehe davon aus, dass der Elektroautobauer im kommenden Jahr einen Robotaxi-Dienst ohne Sicherheitsfahrer im US-Bundesstaat Texas starten werde, schrieb Analyst Edison Yu in einer am Montag vorliegenden Studie. In Kalifornien könnte Tesla hingegen anfangs noch einen Sicherheitsfahrer benötigen. Mögliche künftige Einsatzorte sieht Yu in Arizona und Florida. Abhängig sei die Entwicklung dieses Bereichs entscheidend von einer weiteren Verbesserung der nötigen Software./gl/he



ISIN: US88160R1014

