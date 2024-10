BeiGene, Ltd. (NASDAQ: BGNE; HKEX: 06160; SSE: 688235), ein globales Onkologieunternehmen, gibt mit großer Trauer den Tod von Donald Glazer bekannt. Don war Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Nominierungs- und Corporate-Governance-Ausschusses.

Der Mitbegründer, Vorsitzende und CEO John V. Oyler gab folgende Erklärung ab:

"Wir sind traurig über den Tod unseres lieben Freundes Don Glazer. Er half bei der Gründung des Unternehmens 2010 und war ein leidenschaftlicher Befürworter unserer Mission, innovative Medikamente schneller und kostengünstiger für Patienten auf der ganzen Welt bereitzustellen. Sein Einfluss aus beruflicher und persönlicher Sicht ist unermesslich, und er wird uns allen, die von seiner umfassenden Erfahrung, seinem gesunden Urteilsvermögen und seinem weisen Rat profitiert haben, sehr fehlen. Wir sprechen seiner Familie in dieser schwierigen Zeit unser tief empfundenes Beileid aus."

Donald Glazer war ein leidenschaftliches Vorstandsmitglied von BeiGene und baute Verbindungen zu einem breiten Netzwerk von Onkologen einschließlich seines eigenen auf der ganzen Welt auf. Er war ein starker Befürworter der Zusammenarbeit aller Interessengruppen in der Branche zur Verbesserung der Situation von Krebspatienten. Obwohl er seinen langen Kampf gegen den Lungenkrebs und das Multiple Myelom verloren hat, lebt sein Vermächtnis in einem gemeinnützigen Familienfonds weiter, der das Leben vieler Menschen auf der ganzen Welt verändert hat.

BeiGene ist ein globales Onkologieunternehmen, das innovative Behandlungen erforscht und entwickelt, die für Krebspatienten weltweit erschwinglicher und zugänglicher sind.

