Vor den Quartalsberichten mehrerer US-Technologieriesen, dem monatlichen US-Arbeitsmarktbericht und den Wahlen in den Vereinigten Staaten am 5. November hat der DAX zum Wochenstart moderat zugelegt. Der deutlich fallende Ölpreis brachte dabei nur wenig Impulse. Auch bei den meisten Einzelwerten tat sich am Ende nur relativ wenig.Nach einem freundlichen Auftakt und zeitweisen Verlusten schloss der deutsche Leitindex 0,35 Prozent höher mit 19.531,62 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...