An der Börse ist das Unternehmen ein Leichtgewicht, doch sorgt jetzt für ganz große Schlagzeilen: Die Münchner verklagen den Chip-Giganten Nvidia auf Verletzung von Patenten, fordern unter anderem Schadenersatz. Bei den Investoren kommt die Meldung gut an. Das Münchner Unternehmen ParTec legt sich mit den ganz Großen an: Vor dem Einheitlichen Patentgericht (Unified Patent Court, UPC) in München habe man gemeinsam mit seinem Lizenzierungsbeauftragten BF exaQC AG Klage gegen Nvidia eingereicht, teilte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...