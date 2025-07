© Foto: DALL*E

Mit einer Marktkapitalisierung von 3,92 Billionen US-Dollar lag Nvidia in dieser Woche über dem bisherigen Rekordwert von Apple.Der Chiphersteller ist auf dem besten Weg, zum wertvollsten börsennotierten Unternehmen aller Zeiten zu werden. Die Aktie stieg zeitweise bereits auf über 160 US-Dollar und profitierte damit erneut vom anhaltenden KI-Hype an der Wall Street: "Als das erste Unternehmen die Billionen-Dollar-Marke überschritten hat, war das unglaublich. Und jetzt reden wir von vier Billionen, was einfach unglaublich ist", zitiert Reuters Joe Saluzzi von Themis Trading. Der Co-Handelsleiter sieht in der Entwicklung einen klaren Hinweis darauf, "dass es einen enormen Ansturm auf …