Breaking News: Solana übertrifft PayPal bei der Marktkapitalisierung!

Solana ($SOL) scheint sich derzeit auf einem unaufhaltsamen Siegeszug zu befinden. Allein seit 3. Oktober hat der Kurs von Solana über 30 Prozent Gewinn erzielt! Damit startet die 5. größte Kryptowährung erneut einen Angriff auf $BNB. Der Coin von Binance ist nämlich der nächstgrößere Coin. Schon im vergangenen Sommer konnte Solana $BNB bereits als 4. größte Kryptowährung ablösen. Doch der Binance-Coin hat schnell wieder aufgeholt. Doch durch den starken Anstieg der letzten Wochen ist $SOL wieder auf dem aufsteigenden Ast und die Marktkapitalisierung hat sogar die von PayPal übertroffen!

Wie groß kann Solana noch werden?

PayPal gehört zu den größten Konzernen der Welt. Das Unternehmen ist sowohl im S&P 500 als auch im Technologieindex Nasdaq vertreten. Die Marktkapitalisierung des einst von Elon Musk mitgegründeten Unternehmens ist mit über 83 Mrd. US-Dollar gewaltig! Obwohl der Zahlungsdienstleister natürlich nicht so gigantisch ist wie etwa Amazon, Apple oder Nvidia. Dennoch zählt er zu den größten Zahlungsanbietern weltweit.

Zudem hat Paypal erst vor Kurzem bekannt gegeben, Businesskunden zukünftig den Handel mit Kryptowährungen ermöglichen zu wollen. PayPal hat also durchaus mittlerweile eine enge Verflechtung zum Kryptomarkt. Dass Solana den lange am Markt etablierten Konzern nun aber bei der Marktkapitalisierung übertrifft, zeigt, wie stark sich der Coin, der ebenfalls immer breitere Nutzung in der Wirtschaft findet, entwickelt.

Wird $SOL bald wieder $BNB überholen?

Bei diesem großen Erfolg für Solana stellt sich natürlich die Frage, ob der Kurs von $SOL den von $BNB bald erneut überholen kann. Derzeit fehlen Solana etwa 4,5 Mrd. US-Dollar auf den begehrten Platz als 4. größte Kryptowährung. Vergleicht man die beiden Coins direkt im Chart, so sieht man, dass sich beide grundsätzlich ähnlich entwickelt haben in letzter Zeit. Solana war jedoch noch ein wenig stärker.

(Im direkten Vergleich hat sich der Kurs von $SOL ein wenig besser entwickelt, als der von $BNB - Quelle: Tradingview.com)

Übergreifend gesagt, entwickelt sich Solana sehr positiv und es ist greifbar, dass bald auch $BNB überholt werden könnte. Auch ansonsten hat der Coin derzeit hervorragende Wachstumsaussichten. $SOL profitiert dabei auch sehr stark von seinem starken Ökosystem. Ein anderer Coin, der bald ein eigenes Ökosystem begründen und dabei auch stark im Kurs steigen könnte, ist Pepe Unchained ($PEPU).

Wie um Pepe Unchained bald ein komplett neues Ökosystem entstehen könnte

Pepe Unchained könnte als erster Meme-Coin mit eigener Layer-2-Lösung für Ethereum schon bald ein eigenes Ökosystem begründen. Das liegt daran, dass die Blockchain des Coins unglaublich effizient ist. Sie kann Transaktionen an die 100x schneller und deutlich günstiger abwickeln als die Ethereum-Blockchain. Damit macht sie fast der Solana-Blockchain Konkurrenz. Sollten bald auch andere Entwickler die effiziente $PEPU-Blockchain nutzen, könnte das angesprochene Ökosystem um $PEPU entstehen, womit der Coin höchstwahrscheinlich geradezu explodieren würde. Die größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung bringen überwiegend eigene Blockchains mit - genau wie Pepe Unchained.

(Die Chancen von $PEPU lassen den Coin schon im ICO geradezu explodieren! - Quelle: pepeunchained.com)

Die großen Hoffnungen der Analysten und Anleger, die auf Pepe Unchained ruhen, haben schon jetzt dazu geführt, dass der Coin geradezu explodiert ist. Obwohl er sich noch im ICO befindet. Das bedeutet aber auch, dass Anleger, die das gewaltige Chancenprofil von $PEPU für sich nutzen möchten, noch für kurze Zeit die Gelegenheit haben, die Token günstig zu kaufen, bevor sie offiziell an den Börsen gehandelt werden. Anleger, die große Ziele haben und auf hohe Renditen aus sind, könnten also in $PEPU ein gutes Investment gefunden haben. Allerdings findet die nächste Preiserhöhung bereits in weniger als 24 Stunden statt.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.