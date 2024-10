Apple hat diese Woche gleich zwei bedeutende Neuerungen vorgestellt, die das Potenzial haben, die Marktposition des Unternehmens zu stärken. Der Tech-Gigant aus Cupertino präsentierte den neuen iMac mit M4-Chip, der als "weltweit bester All-in-One für KI" bezeichnet wird. Mit einem Startpreis von 1.299 Dollar bietet das Gerät ein 24-Zoll 4,5K Retina-Display, eine 12MP Center Stage Kamera und bis zu vier Thunderbolt 4-Anschlüsse. Die Integration des leistungsstarken M4-Chips ermöglicht eine bis zu 2,1-mal schnellere Bearbeitung anspruchsvoller Aufgaben im Vergleich zum Vorgängermodell mit M1-Chip.

iOS-Update bringt KI-Funktionen

Parallel dazu veröffentlichte Apple das kostenlose iOS 18.1-Update, welches die ersten Apple Intelligence-Funktionen einführt. Zu den neuen Features gehören Schreibwerkzeuge zur Textkorrektur und Zusammenfassung, ein überarbeiteter Siri-Assistent sowie eine Funktion zur Entfernung unerwünschter Objekte in Bildern. Diese KI-gestützten Funktionen sind zunächst in einer Beta-Version für ausgewählte Nutzer auf den neuesten iPhone-Modellen verfügbar. Mit diesen Innovationen unterstreicht Apple seine Ambitionen im Bereich der künstlichen Intelligenz und könnte seine Wettbewerbsposition am Markt weiter ausbauen.

