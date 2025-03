© Foto: DALL*E

Die Aktien von Nvidia gerieten am Mittwochmorgen unter Verkaufsdruck. Grund sind wachsende Zweifel an der Rentabilität von Investitionen in künstliche Intelligenz sowie neue regulatorische Hürden in China.Die Marktstimmung kippte, nachdem Joe Tsai, Chairman des chinesischen Internetkonzerns Alibaba, auf dem HSBC Global Investment Summit in Hongkong die immensen Ausgaben für KI-Infrastruktur in Frage stellte. "Ich bin überrascht von den Summen, die US-Techfirmen in KI-Datenzentren stecken", sagte Tsai. Er zweifelte offen daran, ob es sinnvoll sei, Hunderte von Milliarden für den Aufbau entsprechender Infrastruktur auszugeben. Gleichzeitig mehren sich die Probleme für Nvidia in China, einem …