Hensoldt - HAG: Bank of America sorgt für Breakout Setup!

Interessante Seitwärtsrange bei der Hensoldt-Aktie (HAG)

Starker Auftragseingang und Durchbruch beim Optronikgeschäft erwartet!

Hensoldt (HAG) - ISIN DE000HAG0005

Rückblick

Wir fokussieren uns auf die Widerstandslinie knapp über 32 EUR, deren frühester Kontaktpunkt vom ersten Handelstag des Septembers datiert. Die letzten sechs Tageskerzen formieren eine Seitwärtsrange, die auch auf der Unterseite ausreichend ausgebildet ist.

Hensoldt-Aktie: Chart vom 28.10.2024, Kürzel: HAG, Kurs: 32.11 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Auch wenn ein höheres Pivot-Tief sehr nett wäre, sieht es aus als wäre die Bodenbildung mit dem Pivot-Tief vom 11. Oktober abgeschlossen. Die genannte Risikospanne ist im Verhältnis zum Kursziel beim letzten Pivothoch vom 16. August eine überschaubar, so dass ein lukratives Chance-Risiko-Verhältnis besteht.

Mögliches bärisches Szenario

Falls es unterhalb unserer Seitwärtsrange weitergeht, sollten wir auf das nächste, höhere Pivot-Tief warten und schauen, ob sich eine neue Chance für einen Long Trade mitder Hensoldt-Aktie ergibt.

Meinung

Die Geschäftsentwicklung bei Hensoldt verspricht laut einer Analyse der Bank of America zwischen 2025 und 2027 deutlich an Fahrt aufzunehmen, insbesondere im Bereich der optischen und elektronischen Systeme. Nach einer herausfordernden Phase zeichnet sich hier eine spürbare Erholung ab. Das organische Wachstumspotenzial soll bei etwa zehn Prozent liegen. Als wichtiger Impulsgeber könnte sich der anstehende Investorentag am 12. Dezember erweisen. Die dort präsentierten Perspektiven könnten Analysten zu optimistischeren Prognosen bewegen und eine positive Neubewertung des Unternehmens anstoßen. Die Rahmenbedingungen sind für den Rüstungshersteller nach wie vor bestens, so dass wir zu einer bullischen Einsätzung kommen.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 3.70 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 6.25 Mio. EUR

Meine Meinung zu Hensoldt ist bullisch.

Autor: Thomas Canali

Quellennachweis: https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/hensoldt-und-renk-endlich-wieder-gefragt-darum-steigen-die-ruestungsaktien-jetzt-20368579.html

Veröffentlichungsdatum: 28.10.2024

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegen keine Interessenskonflikte vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.