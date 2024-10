Die K+S Aktie verzeichnete am Freitag einen bemerkenswerten Aufschwung an der Frankfurter Börse. Im XETRA-Handel kletterte der Kurs um 1,2 Prozent auf 11,30 Euro, wobei das Tageshoch ebenfalls bei 11,30 Euro lag. Dieser positive Trend steht im Kontrast zum jüngsten 52-Wochen-Tief von 9,97 Euro, das am 10. September 2024 erreicht wurde. Trotz der aktuellen Erholung bleibt die Aktie jedoch deutlich unter ihrem Jahreshöchststand von 16,46 Euro vom 28. Oktober 2023 zurück.

Analysten-Prognosen und Unternehmensausblick

Experten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 0,114 Euro pro Aktie, was einen Rückgang gegenüber der Ausschüttung von 0,700 Euro im Vorjahr darstellt. Das durchschnittliche Kursziel wird von Analysten bei 10,94 Euro angesetzt. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Fachleute einen Gewinn von 0,220 Euro je Aktie. Diese Prognosen spiegeln die anhaltenden Herausforderungen im Marktumfeld wider, denen sich K+S gegenübersieht.

K&S Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...