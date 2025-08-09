CRISPR Therapeutics - CRSP: Short Squeeze bei der Schweizer Biotech-Aktie?

Short Float bei 29.37%

Seit Jahren keine Gewinne bei CRISPR Therapeutics (CRSP). Insider kauft trotzdem! JETZT Pullback-Setup!

CRISPR Therapeutics (CRSP) - ISIN CH0334081137

Rückblick: Die Kombination des extrem hohen Leerverkaufanteils von 29.37 Prozent laut finviz.com mit dem Rücksetzer der letzten Tage zwei Handelswochen führt zu einem interessanten Long Setup bei der Crispr-Therapeutics-Aktie. Gerüchte über Aktienkäufe des Verwaltungsratsmitglieds George Simeon könnten einem möglichen Squeeze Out zusätzliche Dynamik verleihen.

Mögliches bullisches Szenario

Sobald der Bounce über den letzten Tageskerzen startet, könnte sich die Crispr-Aktie zur Kursrakete entwickeln, weil Short-Seller gezwungen sein könnten, ihre leerveerkauften Wertpapiere zurückzukaufen. Mit dem Kursziel bei letzten Pivot-Hoch knapp über 70 USD kommen wir auf ein lukratives Chance-Risik-Verhältnis.

Mögliches bärisches Szenario

Hohe Leerverkaufsquoten haben gelegentlich auch nachvollziehbare Gründe. So wird über einen Durchbruch bei der Genscheren-Technologie von Cripsr Theraupetics schon lange spekuliert. Auch diese Mal könnte die Geschichte im Sande verlaufen und das Wertpapier weiter vor sich hindümpeln. Mit dem Stop Loss unter der Tageskerze vom 5. August können wir uns gegen einen erneuten Abverkauf absichern.

Meinung:

Crispr Therapeutics nutzt seine CRISPR/Cas9-Genbearbeitungsplattform, um Therapien für die Behandlung von Blutkrankheiten, Krebs und Diabetes zu entwickeln. Das Biotechnologieunternehmen mit Hauptsitz in Zug in der Schweiz erzielte laut aktuell verfügbaren Finanzdaten in den Jahren 2019 und 2021 einen Jahresüberschuss (positives Ergebnis nach Steuern). In den anderen Jahren seit 2014 wurden jeweils Verluste ausgewiesen. Eine solche Entwicklung ist durchaus typisch für die Branche, ebenso der Informationsvorsprung der Insider. Daher bleibt uns nur die Orientierung am Chartbild, das momentan für die Bullen spricht.

Marktkapitalisierung: 5.00 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 215.74 Mio. USD

Meine Meinung zu Crispr ist bullisch.

Veröffentlichungsdatum: 09.08.2025

Autor: Thomas Canali

