WKN: A2AT0Z | ISIN: CH0334081137
Tradegate
08.08.25 | 21:56
46,800 Euro
-1,27 % -0,600
Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
NASDAQ Biotech
1-Jahres-Chart
CRISPR THERAPEUTICS AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CRISPR THERAPEUTICS AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
47,00048,00013:04
46,80047,80008.08.
ratgeberGELD.at
09.08.2025
388 Leser
Artikel bewerten:
(1)

CRISPR Therapeutics - CRSP: Short Squeeze bei der Schweizer Biotech-Aktie?

Short Float bei 29.37%

Seit Jahren keine Gewinne bei CRISPR Therapeutics (CRSP). Insider kauft trotzdem! JETZT Pullback-Setup!

CRISPR Therapeutics (CRSP) - ISIN CH0334081137

Rückblick: Die Kombination des extrem hohen Leerverkaufanteils von 29.37 Prozent laut finviz.com mit dem Rücksetzer der letzten Tage zwei Handelswochen führt zu einem interessanten Long Setup bei der Crispr-Therapeutics-Aktie. Gerüchte über Aktienkäufe des Verwaltungsratsmitglieds George Simeon könnten einem möglichen Squeeze Out zusätzliche Dynamik verleihen.

Crispr-Aktie: Chart vom 08.08.2025, Kürzel: CRSP Kurs: 55.00 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Sobald der Bounce über den letzten Tageskerzen startet, könnte sich die Crispr-Aktie zur Kursrakete entwickeln, weil Short-Seller gezwungen sein könnten, ihre leerveerkauften Wertpapiere zurückzukaufen. Mit dem Kursziel bei letzten Pivot-Hoch knapp über 70 USD kommen wir auf ein lukratives Chance-Risik-Verhältnis.

Mögliches bärisches Szenario

Hohe Leerverkaufsquoten haben gelegentlich auch nachvollziehbare Gründe. So wird über einen Durchbruch bei der Genscheren-Technologie von Cripsr Theraupetics schon lange spekuliert. Auch diese Mal könnte die Geschichte im Sande verlaufen und das Wertpapier weiter vor sich hindümpeln. Mit dem Stop Loss unter der Tageskerze vom 5. August können wir uns gegen einen erneuten Abverkauf absichern.

Meinung:

Crispr Therapeutics nutzt seine CRISPR/Cas9-Genbearbeitungsplattform, um Therapien für die Behandlung von Blutkrankheiten, Krebs und Diabetes zu entwickeln. Das Biotechnologieunternehmen mit Hauptsitz in Zug in der Schweiz erzielte laut aktuell verfügbaren Finanzdaten in den Jahren 2019 und 2021 einen Jahresüberschuss (positives Ergebnis nach Steuern). In den anderen Jahren seit 2014 wurden jeweils Verluste ausgewiesen. Eine solche Entwicklung ist durchaus typisch für die Branche, ebenso der Informationsvorsprung der Insider. Daher bleibt uns nur die Orientierung am Chartbild, das momentan für die Bullen spricht.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Marktkapitalisierung: 5.00 Mrd. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 215.74 Mio. USD
  • Meine Meinung zu Crispr ist bullisch.
  • Quellennachweis: https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/crispr-aktionaer-depotwert-dreht-auf-das-ist-der-grund-20383483.html
  • Veröffentlichungsdatum: 09.08.2025
  • Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es besteht kein Interessenskonflikt.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

© 2025 ratgeberGELD.at
