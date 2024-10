Verbessert die Produktivität von Datenwissenschaftlern und die Modellüberwachung, ermöglicht Datenanalysten die einfache Abfrage von Daten und das Schreiben von Code

Auf der Money 20/20 Show diese Woche Las Vegas gab Experian heute die Einführung von Experian Assistant bekannt, einer neuen generativen KI-fähigen Lösung, die den Modellierungslebenszyklus erheblich beschleunigt und die Entwicklungszeit von Modellen von Monaten auf Tage und in einigen Fällen Stunden verkürzt. Diese transformative Lösung ist integriert in die Technologieplattform Experian Ascend und ermöglicht es den Benutzern, ihre Daten schneller und mit weniger Aufwand als je zuvor für Analysen zu nutzen.

Die größten Finanzinstitute der Welt nutzen Experian Ascend. In enger Zusammenarbeit mit mehreren Kunden wurde Experian Assistant entwickelt, um ein tieferes Verständnis von Kredit- und Betrugsdaten zu ermöglichen und Kriterien und Vorschläge für das Hinzufügen, Ändern der Gewichtung oder Löschen bestimmter Attribute, Daten oder Merkmale zur Optimierung von Analysemodellen bereitzustellen. Darüber hinaus trug diese innovative Lösung zur Steigerung der internen Teamproduktivität bei und führte zu nachgewiesenen Kosteneinsparungen, verbesserter Datentransparenz und kürzeren Produktbereitstellungszeiten.

"Mit Experian Assistant konnten wir unsere Effizienz und Produktivität erheblich steigern", so Victor Rwenhumbiza, EVP Chief Data Scientist bei Continental Finance Company, LLC. "Wir haben den Zeitaufwand für die Datenerstellung um fast 75 reduziert, sodass wir ein Modell viel schneller erstellen können. Der von Experian Assistant generierte Code ist von sehr hoher Qualität, sodass wir viel schneller vorankommen."

Mit Experian's Ascend Analytical Sandbox, ermöglicht Experian Assistant Unternehmen aller Branchen die Datenexploration, die Erstellung und Bereitstellung von Modellen, die Überwachung ihrer Leistung und die Beschleunigung der Markteinführung neuer Angebote. Die Lösung erhöht die Produktivität von Datenwissenschaftlern, indem sie ihnen hilft, viel effizienter und schneller zu arbeiten, und verbessert die Zugänglichkeit für Datenanalysten, so dass sie Daten abfragen und Code schreiben können, indem sie sich in natürlicher Sprache unterhalten.

"Durch die Nutzung der Verarbeitung natürlicher Sprache zur Unterstützung komplexer Anwendungsfälle verändert Experian Assistant den Arbeitsablauf von Datenwissenschaftlern und Datenanalysten gleichermaßen radikal und ermöglicht es unseren Kunden, Erkenntnisse zu gewinnen und Geschäftsentscheidungen mit weniger Personaleinsatz und schnellerer Umsetzung zu treffen", so Scott Brown, Group President Financial and Marketing Services, Experian North America. "Wir stellen ein Tool zur Verfügung, das es unseren Kunden ermöglicht, ihre Interaktion mit ihren Daten neu zu gestalten, um alles zu erreichen, was sie wollen: das Kundenerlebnis zu verbessern, neue Angebote schnell zu testen und einzusetzen, die interne Produktivität zu steigern, die Zusammenarbeit zwischen den Geschäftsbereichen zu fördern und vieles mehr."

Darum ist dies so wichtig

Experians Untersuchungen zeigen, dass es durchschnittlich 15 Monate dauert, ein Modell zu erstellen und in die Produktion zu bringen

Durch die Beschleunigung von Modellierungsprozessen können Verzögerungen vermieden und die Produktivität knapper, hochqualifizierter und wichtiger interner Fachkenntnisse maximiert werden.

Ein verbesserter, leichterer Zugang zu hochwertigen Daten beschleunigt die Zeit bis zu umsetzbaren Erkenntnissen und stärkt die Fähigkeit, effektive Modelle zu erstellen.

Eine effiziente Ressourcennutzung und der Wegfall der Notwendigkeit zum ständigen Eingreifen durch Fachleute verringert die Kosten.

Die sich weiterentwickelnden Vorschriften erfordern Transparenz und Zuverlässigkeit, da die Komplexität der Modellierungstechnik zunimmt.

Der Wettbewerb um Talente im Bereich Analytik ist so groß wie nie zuvor. Experian Assistant unterstützt die aktuellen Datenwissenschaftler und Analysten eines Unternehmens dabei, produktiver zu arbeiten.

Die integrierte Lösung von Experian

Was Sie von dieser innovativen Lösung erwarten können:

Unterstützt eine natürliche Sprachschnittstelle: Interaktionen in einer gesprächsähnlichen Art und Weise, um die Daten besser zu verstehen und ihre Nutzung zu maximieren

Interaktionen in einer gesprächsähnlichen Art und Weise, um die Daten besser zu verstehen und ihre Nutzung zu maximieren Bietet schnelle Expertenempfehlungen, Programmierung und technischen Support: Beschleunigte taktische Erkenntnisgewinnung, Modellentwicklung und -bereitstellung

Beschleunigte taktische Erkenntnisgewinnung, Modellentwicklung und -bereitstellung Bietet tiefgreifende Einblicke in zugrunde liegende Datentabellen und Kennzahlen: Erweiterte Funktionen unterstützen hochwertige Einblicke in Experian-Datensätze, mit Schwerpunkt auf Kreditdaten und transparenten Modellen

Erweiterte Funktionen unterstützen hochwertige Einblicke in Experian-Datensätze, mit Schwerpunkt auf Kreditdaten und transparenten Modellen Reduziert Betriebs- und Cloud-Kosten: Minimiert Modellierungsiterationen und Rechenleistung durch Auswahl optimaler Modellierungsfunktionen

Minimiert Modellierungsiterationen und Rechenleistung durch Auswahl optimaler Modellierungsfunktionen Befähigt Benutzer aller Erfahrungsstufen: Nutzt die Technologieplattform Experian Ascend und Analysetools mit Unterstützung bei der Programmierung, Empfehlungen und Unterstützung bei der Bereitstellung

Nutzt die Technologieplattform Experian Ascend und Analysetools mit Unterstützung bei der Programmierung, Empfehlungen und Unterstützung bei der Bereitstellung Geringeres Risiko von Strafen: Verbesserte Einhaltung gesetzlicher Vorschriften durch Einblicke in die Berichterstattung, das Identitätsmanagement, die Risikobewertung und die Transaktionsüberwachung

