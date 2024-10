The following instruments on XETRA do have their first trading 29.10.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 29.10.2024Aktien1 AU000000IFL2 Insignia Financial Ltd.2 SE0004977692 Platzer Fastigheter Holding ABAnleihen/ETF1 US036752BF97 Elevance Health Inc.2 FR001400TRD7 Verallia SA3 XS2930111096 Svenska Handelsbanken AB4 IT0005619140 BFF Bank S.p.A.5 DE000A383GT7 meinSolardach.de GmbH6 IE000C7DDDX4 Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF