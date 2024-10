NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Philips von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 23,50 auf 25 Euro angehoben. Die Bewertung sei angesichts der Sorgen um das China-Geschäft kollabiert, schrieb Analyst Julien Dormois am Montag nach dem Kursrutsch infolge der Senkung der Umsatzprognose und dem noch schwächeren als erwartet ausgefallenen Quartal. Chancen und Risiken hielten sich auf dem aktuellen Kursniveau nun besser die Waage./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2024 / 17:01 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2024 / 20:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0000009538

