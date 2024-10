Novartis wird optimistisch. Der Schweizer Pharmakonzern hebt die Jahresprognose für Umsatz- und Gewinnwachstum an. Ford Motor enttäuschte die Börse nachbörslich. Der amerikanische Autohersteller bekommt die Kosten nicht in den Griff und musste das Jahresziel für den Gewinn kappen. Die Lufthansa hat sich im 3. Quartal stabilisiert. Nach einem enttäuschenden 1. Halbjahr beginnt sich die Airline zu fangen.Der Aktienhandel in Asien neigt am Dienstagmorgen zur Schwäche. Insbesondere die chinesischen Onshore-Indizes und der KOSPI notieren im ...

