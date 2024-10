New York - Nach dem Knesset-Beschluss zum Verbot des UN-Palästinenserhilfswerks UNRWA in Israel warnt UN-Generalsekretär Antonio Guterres vor schwerwiegenden Konsequenzen.



"Sollten die heute von der israelischen Knesset verabschiedeten Gesetze umgesetzt werden, würde das UNRWA wahrscheinlich daran gehindert, seine wichtige Arbeit in den besetzten palästinensischen Gebieten fortzusetzen", so Guterres. Das hätte "verheerende Folgen" für die palästinensischen Flüchtlinge.



Er forderte Israel auf, seinen Verpflichtungen aus der Charta der Vereinten Nationen und dem Völkerrecht nachzukommen. "Nationale Gesetze können diese Verpflichtungen nicht ändern", so Guterres. Er werde diese Angelegenheit der Generalversammlung der Vereinten Nationen vorlegen und werde diese über die weitere Entwicklung der Situation auf dem Laufenden halten. "Es gibt keine Alternative zum UNRWA", fügte der UN-Generalsekretär hinzu.



Das israelische Parlament hatte am Montag beschlossen, dem UN-Palästinenserhilfswerk ab dem kommenden Jahr die Arbeit auf seinem Staatsgebiet zu verbieten. Das hat wohl zur Folge, dass die Organisation auch ihre Einsätze in den Palästinensergebieten kaum noch fortsetzen kann, denn Israel kontrolliert die Grenzübergänge. An dem Vorhaben hatte es massive Kritik gegeben. Die israelische Regierung wirft dem Hilfswerk vor, dass UNRWA-Mitarbeiter am Hamas-Überfall auf Israel vom 7. Oktober 2023 und anderen terroristischen Aktivitäten beteiligt gewesen seien.

