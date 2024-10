Wiesbaden - Menschen in Deutschland ab zehn Jahren verbringen pro Tag im Durchschnitt eine Stunde und 18 Minuten mit Kulturaktivitäten wie beispielsweise dem Besuch kultureller Veranstaltungen und Einrichtungen oder künstlerischen Tätigkeiten. Das teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mit.



Auch Lesen, Musikhören oder Spielen - analog wie digital - zählen demnach zu den Kulturaktivitäten. Bezogen auf eine Woche beläuft sich der Zeitaufwand auf neun Stunden und zehn Minuten. Dieser Durchschnittswert erhöht sich deutlich, wenn kulturrelevante Aktivitäten im weiteren Sinne wie Fernsehen und Streamen hinzukommen. Hierfür wenden Menschen in Deutschland knapp 15 Stunden pro Woche auf.



Im Zehnjahresvergleich zeigt sich ein Anstieg der für Kultur und kulturrelevante Aktivitäten aufgewendeten Zeit um eine Stunde und 40 Minuten pro Woche. Dieser ist hauptsächlich durch eine Zunahme beim Spielen am Computer, Tablet oder Smartphone bedingt (+1,5 Stunden).



Schüler sowie Studierende verbringen mit wöchentlich fast 18 Stunden im Vergleich zu Personen im Ruhestand (elf Stunden und 24 Minuten), Personen, die aktuell keiner Arbeit nachgehen (rund elf Stunden) oder erwerbstätigen Personen (sieben Stunden und 44 Minuten) die meiste Zeit mit Kulturaktivitäten (ohne Fernsehen und Streamen). 9,5 Stunden entfallen bei ihnen auf das Computerspielen. Danach folgen Kino-, Theater- oder Museumsbesuche, die mit einem Durchschnittswert von zwei Stunden und elf Minuten eine wesentliche Rolle spielen, während Personen im Ruhestand hierfür im Schnitt nur eine Stunde und 39 Minuten wöchentlich aufbringen.



Werden Fernsehen und Streamen als kulturrelevant im weiteren Sinne einbezogen, weisen Personen im Ruhestand mit einem durchschnittlichen Zeitaufwand von 31 Stunden und 44 Minuten den höchsten Wert auf. Es folgen Personen, die keiner Erwerbstätigkeit nachgehen (29 Stunden und 17 Minuten), während erwerbstätige Personen den geringsten Durchschnittswert aufweisen (20 Stunden und 15 Minuten).

© 2024 dts Nachrichtenagentur