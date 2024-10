Unterföhring (ots) -Zum Dahinschmelzen. Ab Samstag, 23. November, treten der Feuersalamander und der Schneemann in der elften Staffel von "The Masked Singer" zum Kampf der Elemente an. Wer heizt das Publikum so richtig ein? Wer bringt die Fanherzen zum Schmelzen? Wer befeuert mit seiner Verwirrungstaktik die Spekulationen? Wer bleibt cool und wer bekommt kalte Füße? Und die wichtigste Frage: Welche Stars verstecken sich unter den Masken?Feuer frei! DerFeuersalamander will bei "The Masked Singer" nicht nur mit seinem Gesang begeistern, sondern auch mit einer spektakulären Feuershow. Um den holografischen Feuereffekt auf seiner Kleidung zu erzeugen, wurden glänzende Folien vielfach übereinandergeschichtet. Die Lederjacke ist zusätzlich mit über 2000 Strasssteinen bestickt.Mission: Cool bleiben. Um seinen Traum bei "The Masked Singer" zu verwirklichen, übt der Schneemann täglich, möglichst lange im Rampenlicht zu bestehen, ohne zu schmelzen. Er kann seine Karottennase abnehmen und als Mikrofon nutzen. Wenn er sich schüttelt, fällt Kunstschnee. Sein Schal misst ganze fünf Meter.Präsentiert wird "The Masked Singer" von Matthias Opdenhövel, produziert von Endemol Shine Germany."The Masked Singer" - das Auftaktwochenende der elften Staffel mit zwei Folgen, am Samstag, 23. November und Sonntag, 24. November 2024, jeweils live um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynLisa Wittke:phone: +49 (0) 89 95 07 -1129email: lisa.wittke@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 -1161email: nadine.vaders@seven.oneInfos & Fotos: www.presse.prosieben.de/themaskedsingerProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5897274