Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 29.10.2024 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS DOWLAIS PRICE TARGET TO 75 (85) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS VESUVIUS PRICE TARGET TO 350 (385) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS RWS HOLDINGS PLC PRICE TARGET TO 330 (380) PENCE - 'BUY' - BOFA CUTS ST JAMES'S PLACE TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 950 (865) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES TRAINLINE PRICE TARGET TO 556 (530) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 305 (290) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 54 (56) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BARRATT REDROW PRICE TARGET TO 600 (560) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 800 (780) PENCE - 'OUTPERFORM'



