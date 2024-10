NEW YORK (dpa-AFX) - Beim US-Pharmakonzern Pfizer geht es weiter aufwärts. Nach einem abermals unerwartet gut ausgefallenen Quartal setzt die Unternehmensspitze um Albert Bourla die Latte für das Jahr nochmals höher. 2024 soll nun der bereinigte Gewinn je Aktie bei 2,75 bis 2,95 US-Dollar herauskommen, teilte das Unternehmen am Dienstag in New York mit. Zuletzt hatte Pfizer die Ziele im Juli auf 2,45 und 2,65 Dollar angehoben. Mit Blick auf den Umsatz traut sich Pfizer jetzt 61 bis 64 Milliarden zu - statt der zuvor geplanten 59,5 bis 62,5 Milliarden. Vorbörslich ging es für die Aktie aufwärts.

Im dritten Quartal hatte Pfizer von gut laufenden Verkäufen seiner Krebsmedikamente profitiert, auf die sich der Konzern seit dem Pandemie-Ende konzentriert. Der Umsatz kletterte um fast ein Drittel auf 17,7 Milliarden Dollar (16,4 Mrd Euro). Unter dem Strich erwirtschaftete der Pharmariese knapp 4,5 Milliarden Dollar Gewinn. Ein Jahr zuvor hatte Pfizer noch wegen der weggebrochenen Nachfrage nach seinen Covid-Medikamenten hohe Abschreibungen vornehmen müssen und einen Verlust von fast 2,4 Milliarden ausgewiesen.

Der Konzern hatte daraufhin ein Sparprogramm auf den Weg gebracht - hier sei Pfizer auf einem guten Weg, hieß es nun. Bis Jahresende soll das Programm mindestens 4 Milliarden Dollar Einsparungen bringen, weitere rund 1,5 Milliarden sind bis 2027 geplant./tav/nas/jha/