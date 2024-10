Die EON SE-Aktie zeigte sich in jüngster Zeit bemerkenswert resilient gegenüber Marktturbulenzen. Im XETRA-Handel bewegte sich der Kurs in einem engen Band um die 12,90 Euro, was auf eine gewisse Stabilität hindeutet. Bemerkenswert ist, dass die Aktie seit Mai 2023 eine Seitwärtsbewegung vollzieht, die von Analysten als mögliche Konsolidierungsphase interpretiert wird. Trotz eines leichten Rückgangs im Quartalsumsatz konnte EON seinen Gewinn pro Aktie deutlich steigern, was das Vertrauen der Investoren stärkt.

Ausblick und Dividendenerwartungen

Experten prognostizieren für die EON-Aktie ein durchschnittliches Kursziel von 14,79 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Zudem erwarten Analysten für das laufende Jahr eine Erhöhung der Dividende auf 0,550 Euro je Aktie. Diese positiven Aussichten, gepaart mit EONs strategischer Positionierung in der Energiewende, könnten die Attraktivität des Titels für Anleger weiter steigern.

