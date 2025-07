ALDI setzt sein starkes Wachstum in Spanien fort und plant die Eröffnung von mehr als 20 Filialen bis Dezember. Konkret wird das Unternehmen bis August vier neue Supermärkte in Katalonien, der Autonomen Gemeinschaft Valencia und Andalusien eröffnen, berichtet FyH.es. Mit dieser Wachstumsrate wird ALDI vor dem Ende des Sommers mehr als 480 Geschäfte in Spanien haben. In den...

