Nach einem bereits guten zweiten Quartal hat der US-Pharmakonzern Pfizer nun auch mit dem Zahlen zum dritten Quartal überzeugen können. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde in diesem Zuge angehoben. An der Börse kam das gut an. Die Aktie kann im vorbörslichen US-Handel klare Zugewinne verzeichnen.Beim US-Pharmakonzern geht es weiter aufwärts. 2024 soll nun der bereinigte Gewinn je Aktie bei 2,75 bis 2,95 Dollar herauskommen, teilte das Unternehmen am Dienstag in New York mit. Zuletzt hatte Pfizer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...