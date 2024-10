Wien (www.fondscheck.de) - Edmond de Rothschild Asset Management holt Victoire Dubrujeaud als Portfoliomanagerin und Analystin für Hochzinsanleihen in das von Alain Krief geleitete Fixed-Income-Team, so die Experten von "FONDS professionell".In ihrer neuen Funktion werde sie in der Abteilung für hochverzinsliche Anleihen unter der Leitung von Alexis Foret tätig sein und mit dem Portfoliomanager Alexis Sebah zusammenarbeiten, um die Betreuung europäischer Emittenten zu verstärken, wie es in einer Mitteilung heiße. Das Team verwalte ein Volumen von 2,5 Milliarden Euro an hochverzinslichen Unternehmensanleihen im Rahmen von Target-Date-Strategien, offenen Fonds und institutionellen Mandaten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...