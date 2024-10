Die Airbus-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag einen erfreulichen Aufschwung. Im XETRA-Handel kletterte der Kurs um 1,4 Prozent auf 141,76 Euro. Damit setzte sich das Luftfahrt- und Rüstungsunternehmen von der allgemeinen Marktentwicklung positiv ab. Das Tageshoch wurde bei 142,08 Euro erreicht, was das wachsende Anlegerinteresse widerspiegelt. Trotz des aktuellen Aufschwungs liegt die Aktie noch deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 172,82 Euro, das am 27. März erzielt wurde.

Optimistische Zukunftsaussichten

Analysten sehen weiteres Potenzial für die Airbus-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel wird auf 160,33 Euro taxiert, was einen beträchtlichen Aufwärtsspielraum impliziert. Für das laufende Geschäftsjahr prognostizieren Experten einen Gewinn von 5,24 Euro je Aktie. Zudem erwarten Anleger eine Dividendenerhöhung auf 2,17 Euro, verglichen mit 1,80 Euro im Vorjahr. Diese positiven Prognosen unterstreichen das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens und könnten weitere Kurssteigerungen begünstigen.

