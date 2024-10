NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 135 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Absatzvolumina der meisten europäischen Konsumgüterkonzerne seien in den USA in den zwei Wochen bis Mitte Oktober schwach gewesen, schrieb Analyst Callum Elliott in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Beiersdorf habe sich indes von schwachem Niveau aus erholt./ag/mis



