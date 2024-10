Das afrikanische Rohstoffunternehmen Bravura will in Deutschland eine große modulare Anlage zur Verarbeitung von Lithium bauen. Eine Tochtergesellschaft von Bravura sondiere dafür gerade geeignete Standorte, heißt es in einer Pressemitteilung. In der Ankündigung einer Präsentation des Projektes auf dem BDI-Rohstoffkongress im November wird in diesem Zusammenhang der Name Bravura Lithium GmbH genannt. Gespräche über Abnahmevereinbarungen mit deutschen Automobilherstellern und -zulieferern würden ...

