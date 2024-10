Der neue Service Managed Detection Response von NTT DATA, der von Palo Alto Networks Cortex XSIAM unterstützt wird, kombiniert unkomplizierte Sicherheitsanalysen und Bedrohungsdaten, um die Cyberresilienz von Unternehmen zu verbessern

NTT DATA, ein weltweit führender Anbieter von digitalen Geschäfts- und IT-Dienstleistungen, hat heute seine erweiterte Partnerschaft mit Palo Alto Networks bekannt gegeben. Zusammen mit dem weltweit führenden Anbieter von Cybersicherheitslösungen wird NTT DATA Unternehmen dabei helfen, ihre digitalen Infrastrukturen vor neu aufkommenden Cybersecuritybedrohungen zu schützen.

Im Rahmen der Kooperation wird der Managed Extended Detection Response Service (MXDR) von NTT DATA eingeführt, der eine lückenlose Überwachung und Erkennung von Bedrohungen sowie schnelle Reaktionsfähigkeiten bietet. Mithilfe von KI und maschinellem Lernen sorgt der Service für Transparenz in Netzwerken, Edge- und Cloud-Umgebungen und unterstützt Unternehmen dabei, den evolvierenden Cyberbedrohungen stets einen Schritt voraus zu sein.

Der Service baut auf Cortex XSIAM von Palo Alto Networks auf, der branchenweit führenden Plattform für Security Operations Center (SOC). Die KI-gestützte Plattform Cortex XSIAM transformiert das SOC, indem sie die Betriebsabläufe durch den Einsatz von KI und Automatisierung vereinfacht, Bedrohungen in großem Umfang eliminiert und die Behebung von Sicherheitsvorfällen beschleunigt.

Diese kombinierten Fähigkeiten sollen Unternehmen dabei helfen, ihre Cyberresilienz zu stärken, indem sie innovative Technologien und Bedrohungsdaten mit globaler Sicherheitsexpertise verbinden und so den Zeitaufwand, um komplexe Cyberbedrohungen zu erkennen und auf sie zu reagieren, erheblich reduzieren. Kunden profitieren von einer einheitlichen Sicht auf Daten und Sicherheitsmaßnahmen auf einer einzigen Plattform, um Abläufe zu optimieren und Bedrohungen zu unterbinden.

Laut Gartner® werden im Jahr 2025 die weltweiten Ausgaben der Endnutzer für Informationssicherheit voraussichtlich 212 Mrd. US-Dollar betragen ein Anstieg von 15,1 gegenüber 2024.* Der neue MXDR-Service von NTT DATA soll Kunden dabei helfen, den Schutz in ihrer gesamten digitalen Umgebung zu verstärken und zugleich Komplexität und Kosten fragmentierter Sicherheitssysteme zu senken.

"Viele Unternehmen setzen auf fragmentierte Sicherheitssysteme. Dadurch ist es schwieriger, komplexe Bedrohungen zu erkennen und zu reagieren, ohne wertvolle Zeit zu verlieren", sagte Sheetal Mehta, Global Head of Cybersecurity, NTT DATA, Inc. "Durch die Partnerschaft mit Palo Alto Networks können wir eine einheitliche Lösung bereitstellen, die die Cyberresilienz stärkt, Sicherheitsabläufe optimiert und die allgemeine Agilität verbessert."

"Unternehmen sind heute mit einer völlig neuen Dimension raffinierter Cyberbedrohungen konfrontiert, die sämtliche Geschäftsbereiche betreffen", so Kristy Friedrichs, Chief Partnerships Officer bei Palo Alto Networks. "Zusammen mit NTT DATA helfen wir Unternehmen dabei, ihr SOC durch die Plattformisierung mit XSIAM und Expertendienstleistungen zu transformieren. Wir stellen ihnen eine einheitliche Lösung bereit, die gewährleisten kann, dass Kunden ihre Abläufe ohne Bedenken modernisieren und absichern können."

Der neue MXDR-Service von NTT DATA erkennt und reagiert rund um die Uhr auf Sicherheitsvorfälle und beinhaltet die Betreuung durch ein globales Einsatzteam, KI-gestützte Orchestrierung von Bedrohungsdaten und Automatisierung. Dieser hochmoderne Dienst nutzt maschinelles Lernen zur erweiterten Erkennung von Bedrohungen und wird von einem Team aus qualifizierten IT-Sicherheitsmanagern, Bedrohungsjägern, Experten für digitale Forensik und zertifizierten Sicherheitsexperten unterstützt.

Durch die Integration von Echtzeit-Bedrohungsdaten in die Betriebsinfrastruktur des Unternehmens schützt NTT DATA seine Kunden proaktiv vor den neuen Risiken, die aus einer sich rasant entwickelnden Cybersicherheitslandschaft hervorgehen. Dadurch können Kunden die betriebliche Komplexität verringern, die Ressourcenverwaltung optimieren und ihre Gesamtbetriebskosten (TCO) senken.

Für eine digitale Transformation von Branchen ohne Sicherheitsbedenken

Die Partnerschaft von NTT DATA und Palo Alto Networks wendet sich an Branchen, für die sichere und vernetzte Umgebungen entscheidend sind wie etwa die Fertigungs-, Chemie- oder Pharmabranche. Zu den wichtigsten Vorteile gehören:

Umfassende Edge-to-Cloud-Sicherheit : Vollständige Transparenz von Geräten und Netzwerken, um einen zuverlässigen Schutz zu gewährleisten.

: Vollständige Transparenz von Geräten und Netzwerken, um einen zuverlässigen Schutz zu gewährleisten. KI-gestützte Erkennung von Bedrohungen : Erkennung und Reaktion mithilfe von KI identifiziert und entschärft Bedrohungen mit einer Schnelligkeit, zu der nur Maschinen fähig sind.

: Erkennung und Reaktion mithilfe von KI identifiziert und entschärft Bedrohungen mit einer Schnelligkeit, zu der nur Maschinen fähig sind. Geringere Komplexität und TCO : Eine zentrale Plattform mit einer Benutzeroberfläche und einem Agenten, die verschiedene Sicherheitsdienste vereinheitlicht, die Verwaltung erleichtert und die Reaktionszeiten drastisch verkürzt.

: Eine zentrale Plattform mit einer Benutzeroberfläche und einem Agenten, die verschiedene Sicherheitsdienste vereinheitlicht, die Verwaltung erleichtert und die Reaktionszeiten drastisch verkürzt. Hohe Ausfallsicherheit: Integrierte und automatisierte Dienste sorgen für Geschäftskontinuität, globale Reichweite und Innovation.

Die heutige Mitteilung bedeutet einen weiteren Schritt für die strategische Partnerschaft zwischen NTT DATA und Palo Alto Networks und positioniert beide Unternehmen als branchenführende Anbieter sicherer und vernetzter Umgebungen für globale Unternehmen. Mit Niederlassungen in 50 Ländern bietet NTT DATA außer globalen Cybersicherheitslösungen auch die regionale Expertise von über 7.500 Cybersicherheitsfachleuten mit mehr als 260 technischen Zertifizierungen. Bei insgesamt mehr als 15.000 Sicherheitseinsätzen entschärft NTT DATA jedes Jahr zwei Milliarden Sicherheitsbedrohungen.

Mehr über NTT DATA und Palo Alto Networks erfahren Sie hier.

Gartner-Pressemitteilung vom 28. August 2024: "Gartner Forecasts Global Information Security Spending to Grow 15% in 2025". GARTNER ist eine eingetragene Handels- und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

