In den letzten Jahren sind sowohl die Zahl als auch die durchschnittliche Leistung von Steckersolargeräten in Nordrhein-Westfalen gestiegen. Das Balkonsolar-Vertriebsunternehmen Solago aus Hilden schaffte es sogar in die Endauswahl für den "Gründerpreis NRW 2024". Die zehn Unternehmen der Endauswahl wurden vom NRW-Wirtschafts- und Klimaschutzministerium für ihre kreativen Geschäftsideen nominiert. Das 2022 gegründete Balkonsolar-Unternehmen Solage beschäftigt laut einer Pressemitteilung des Landesverbands ...

