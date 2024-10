EZB-Vizepräsident Guindos sagte, dass es zwar Anzeichen dafür gebe, dass der Disinflationsprozess in der Eurozone "auf dem richtigen Weg" sei, dass es aber erhebliche Risiken für die Preisentwicklung gebe, so Shaun Osborne, Chef-Devisenstratege der Scotiabank. EUR bleibt in enger Spanne um 1,08 "Die Kommentare könnten ein weiterer Hinweis darauf sein, ...

