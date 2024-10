Im Zuge der weltweiten Energiewende rückt Atomkraft zunehmend in den Fokus von Investoren. Anders als Deutschland setzen viele Länder auf die Grundlastfähigkeit von Kernenergie als stabile und CO2-arme Energiequelle - essenziell für den steigenden Energiebedarf in einer Welt, die immer mehr auf Elektromobilität und energieintensive Technologien wie Künstliche Intelligenz und Datenzentren setzt. In Deutschland hingegen wurden Milliarden für den Atomausstieg ausgegeben, mit der Folge, dass CO2-Emissionen kaum gesenkt werden konnten, da im Winter häufig Kohlekraftwerke die Energieversorgung sicherstellen müssen. Doch welche Unternehmen könnten von einer globalen Renaissance der Atomkraft profitieren? Atomkraft und Uran: Fundamentale Bausteine einer energieintensiven Zukunft Atomkraft benötigt ...

