FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat das Kursziel für BP nach endgültigen Quartalszahlen von 445 auf 435 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Diese hätten die nach Veröffentlichung der Eckdaten niedrigen Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Werner Eisenmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Insgesamt bestehe wegen der nicht ganz so starken Bilanz und niedrigeren Ölpreisen das Risiko, dass die Aktienrückkäufe im Jahr 2025 zurückgingen. Daher sieht der Experte - trotz der niedrigen Bewertung der Aktien - bessere Alternativen im Ölsektor./la/he



