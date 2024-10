Die Axa-Aktie zeigt sich in den letzten Handelstagen relativ stabil, trotz eines leichten Kursrückgangs. Am 29. Oktober 2024 schloss die Aktie bei 35,15 Euro, was einem Tagesverlust von 1,58% entspricht. Dennoch konnte der Versicherungsriese im vergangenen Monat ein Plus von 1,81% verzeichnen. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich auf beachtliche 76,8 Milliarden Euro.

Positive Jahresbilanz trotz kurzfristiger Schwankungen

Trotz der jüngsten Kursschwankungen bleibt die Jahresbilanz der Axa-Aktie mit einem Plus von 28,34% äußerst positiv. Für Anleger besonders interessant: Die für 2024 prognostizierte Dividendenrendite liegt bei attraktiven 6,10%. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,92 für das Jahr 2024 erscheint die Aktie im Branchenvergleich weiterhin günstig bewertet.

[...]

