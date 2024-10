ITT Inc. verzeichnete im dritten Quartal 2024 einen bemerkenswerten Anstieg des Gewinns und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Der Nettogewinn kletterte auf 161,1 Millionen Dollar oder 1,96 Dollar pro Aktie, verglichen mit 110,8 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum. Bereinigt um Sondereffekte belief sich der Gewinn auf 1,46 Dollar je Aktie, was die durchschnittlichen Analystenschätzungen von 1,44 Dollar übertraf. Der Umsatz stieg um 7,7 Prozent auf 885,2 Millionen Dollar, angetrieben durch organisches Wachstum und Akquisitionen.

Optimistischer Ausblick für das Gesamtjahr

Aufgrund der starken Leistung im dritten Quartal hat ITT seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Das Unternehmen erwartet nun einen Gewinn pro Aktie zwischen 6,16 und 6,22 Dollar, was deutlich über der vorherigen Prognose liegt. Das Umsatzwachstum wird nun auf 10 bis 12 Prozent geschätzt, ebenfalls eine Verbesserung gegenüber früheren Erwartungen. Diese positiven Aussichten spiegeln das Vertrauen des Managements in die anhaltende Stärke des Geschäftsmodells und die Fähigkeit des Unternehmens wider, in einem herausfordernden Marktumfeld zu wachsen.

