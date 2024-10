DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

PROVEN GLORY CAP.17/27MTN XS1567423766 BAW/UFN

CNAC (HK) FIN. 17/27 XS1644429935 BAW/UFN

CGNPC INT. 17/24 XS1725553066 BAW/UFN

CGNPC INT.17/27 XS1733841735 BAW/UFN

CNAC (HK) FIN. 18/28 XS1788513734 BAW/UFN

CNAC (HK) FIN. 18/25 XS1788514039 BAW/UFN

METINVEST 18/26 REGS XS1806400708 BAW/UFN

STEEL F. 19/26 REGS XS1843435337 BAW/UFN

CGNPC INT. 18/25 XS1867412006 BAW/UFN

CNAC FIN. HK 19/29 XS2011969735 BAW/UFN

CNAC FIN. HK 19/49 XS2011969818 BAW/UFN

METINVEST 19/25 REGS 03RA XS2056722734 BAW/UFN

METINV 19/29 REGS 03RB XS2056723468 BAW/UFN

C.S.C.KY III 19/UND. XS2084426514 BAW/UFN

CCCI TREASUR 20/UND.FLR XS2102904864 BAW/UFN

CCCI TREASUR 20/UND.FLR XS2102905168 BAW/UFN

MMC FINANCE 20/25 REGS XS2134628069 BAW/UFN

SIBUR SEC. 20/25 REGS XS2199713384 BAW/UFN

CNAC FIN. HK 20/25 XS2226808082 BAW/UFN

CNAC FIN. HK 20/30 XS2226808165 BAW/UFN

CNAC FIN. HK 20/50 XS2226808249 BAW/UFN

IMH CAPITAL 20/25 REGS XS2232013263 BAW/UFN

METINV 20/27 REGS XS2233227516 BAW/UFN

CHINA S.C.FI 21/UND. FLR XS2344740811 BAW/UFN

