DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

CHINA CMNCTS CONSTR.H YC1 CYY CNE1000002F5 BAW/UFN

CHINA TELECOM H YC 1 ZCH CNE1000002V2 BAW/UFN

CSSC OFF.+MAR.ENG.GR.HYC1 GSZ CNE100000395 BAW/UFN

NANJING PANDA ELEC. H YC1 NNJ CNE1000003T4 BAW/UFN

CHINA RAILWAY CONS.H YC 1 4FF CNE100000981 BAW/UFN

CRRC CORP. LTD. H YC 1 C2L CNE100000BG0 BAW/UFN

CGN POWER CO.LTD H YC 1 94C CNE100001T80 BAW/UFN

CN UNICOM(HK)LTD. XCI HK0000049939 BAW/UFN

CHINA AEROSPACE NEW CIOC HK0031044180 BAW/UFN

CNOOC LTD O.N. NC2B HK0883013259 BAW/UFN

CHINA MOBILE LTD. CTM HK0941009539 BAW/UFN

CHINA ST.CONSTR.INTL CON. C4S1 KYG216771363 BAW/UFN

INSPUR DIGI.ENT.TE.HD-,01 L1CC KYG4820C1309 BAW/UFN

SEMICONDUCTOR MAN.INTL MKN2 KYG8020E1199 BAW/UFN

CNOOC NEXEN FI. 14/44 3CNC US12591DAD30 BAW/UFN

CNOOC FIN. 13/43 US12625GAD60 BAW/UFN

CNOOC FIN.13 19/29 US12625GAF19 BAW/UFN

CNOOC FIN.13 19/49 US12625GAG91 BAW/UFN

CNOOC FIN.(15) AU 15/45 CFKB US12634GAC78 BAW/UFN

CNOOC FIN.(15) US 15/25 US12634MAB63 BAW/UFN

CNOOC FIN.(15) US 18/28 US12634MAE03 BAW/UFN

CNOOC FIN. 03/33 REGS USG21886AB53 BAW/UFN

CGNPC INT.15/25 REGS XS1227947097 BAW/UFN

PROVEN HONOUR CAP. 15/25 XS1233275194 BAW/UFN

PROVEN HONOUR CAP. 16/26 XS1401816761 BAW/UFN

