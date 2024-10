DJ PTA-News: SYZYGY AG: SYZYGY GROUP steigert operatives Ergebnis im 9-Monatszeitraum 2024 um 25 Prozent bei leicht rückläufigem Umsatz

Bad Homburg (pta/29.10.2024/18:14) - * Operatives Ergebnis steigt auf EUR 4,3 Mio. (+25 Prozent ggü. Vorjahresperiode) bei einer operativen EBIT-Marge von rund 8 Prozent * Umsatzerlöse EUR 52,6 Mio. (-3 Prozent ggü. Vorjahresperiode) * Kernmarkt Deutschland: Umsatzerlöse von EUR 43,1 Mio. (-1 Prozent ggü. Vorjahresperiode) bei einer EBIT-Marge von 11 Prozent * Segment Großbritannien und USA: Umsatz von EUR 3,8 Mio. (-40 Prozent ggü. Vorjahresperiode) bei einer EBIT-Marge von 2 Prozent * Segment Polen: Umsatz von EUR 5,9 Mio. (+26 Prozent ggü. Vorjahresperiode) bei einer EBIT-Marge von 15 Prozent * Ausblick 2024: Umsatzerlöse von knapp EUR 70 Mio. (-3 Prozent) bei einer EBIT-Marge von rund 8 Prozent vor Firmenwertabschreibungen

Die SYZYGY GROUP konnte im 9-Monatszeitraum von Januar bis September 2024 bei leicht rückläufigen Umsatzerlösen von 52,6 Mio. EUR ihre Profitabilität steigern. Das operative Ergebnis erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 25 Prozent auf 4,3 Mio. EUR, wodurch die operative EBIT-Marge von 6,4 Prozent auf 8,2 Prozent verbessert wurde.

Im Kernmarkt Deutschland sank der Umsatz um 1 Prozent auf 43,1 Mio. EUR, bei einer stabilen operativen Profitabilität von 11 Prozent. Damit trägt Deutschland rund 82 Prozent zum Gesamtumsatz bei.

In Großbritannien und den USA ging der Umsatz erwartungsgemäß um 40 Prozent auf 3,8 Mio. EUR zurück, bei einer EBIT-Marge von 2 Prozent. Im Gegensatz dazu konnte der Umsatz in Polen um 26 Prozent auf 5,9 Mio. EUR gesteigert werden, bei einer operativen EBIT-Marge von 15 Prozent.

"Trotz eines weiterhin herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds, insbesondere in unserem Kernmarkt Deutschland, konnten wir uns in den ersten neun Monaten des Jahres gut behaupten. Für das Gesamtjahr erwarten wir jedoch einen leichten Rückgang der Erlöse im Vergleich zum Vorjahr," kommentiert Frank Wolfram, CEO der SYZYGY GROUP.

Das Finanzergebnis ist mit EUR -0,5 Mio. negativ, so dass sich das Konzernergebnis nach Steuern nach 9 Monaten auf rund EUR 2,7 Mio. beläuft. Das Ergebnis pro Aktie beträgt EUR 0,19.

Ausblick

Die SYZYGY GROUP rechnet im laufenden Geschäftsjahr 2024 mit Umsatzerlösen von knapp 70 Mio. (-3 Prozent) und einer EBIT-Marge von rund 8 Prozent vor Firmenwertabschreibungen.

In TEUR Q3-2024 Q3-2023 Veränd. 9M-2024 9M-2023 Veränd. Umsatzerlöse 17.639 18.396 -4% 52.568 54.388 -3% EBIT vor Firmenwertabschreibungen 1.486 1.227 21% 4.324 3.457 25% EBIT-Marge vor Firmenwertabschreibungen 8,4% 6,7% 1,7pp 8,2% 6,4% 1,8pp Firmenwertabschreibungen 0 0 n.a. 0 -4.205 n.a. EBIT (Operatives Ergebnis) 1.486 1.227 21% 4.324 -748 n.a. EBIT-Marge 8,4% 6,7% 1,7pp 8,2% -1,4% 9,6pp Finanzergebnis -147 -287 49% -458 -1.206 62% Periodenergebnis vor Steuern 1.339 940 42%. 3.866 -1.954 n.a. Konzernergebnis 910 627 45% 2.717 -2.569 n.a.

Der vollständige Quartalsbericht zum 30. September 2024 ist ab dem 29. Oktober 2024 unter www.syzygy-group.net/ investors ( http://www.syzygy-group.net/investors ) abrufbar.

