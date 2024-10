DJ Saint-Gobain bekräftigt Margenausblick 2024

Von Adam Whittaker

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Compagnie de Saint-Gobain hat im dritten Quartal weniger umgesetzt, rechnet für 2024 aber weiter mit einer Steigerung der operativen Marge. Das französische Baustoffunternehmen teilte am Dienstag mit, dass der Umsatz im dritten Quartal 11,6 Milliarden Euro betrug, was einem Rückgang von 2 Prozent auf vergleichbarer Basis gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Absatz ermäßigte sich im Quartal um 1,5 Prozent und entsprach aber damit den Erwartungen des Unternehmens, hieß es. Die Preise sanken im Quartal um 0,5 Prozent und führten zu einer positiven Preis-Kosten-Spanne, da die Rohstoff- und Energiekosten nachgaben. Das Unternehmen profitierte von den jüngsten Akquisitionen in Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum, die zu den erwarteten Synergien führten.

Saint-Gobain rechnet nach eigenen Angaben mit einem weiteren Anstieg der operativen Marge im Jahr 2024. Im Juli sagte das Unternehmen, es erwarte eine zweistellige operative Marge. Für 2023 meldete das Unternehmen eine operative Marge von 11 Prozent.

October 29, 2024

