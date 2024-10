© Foto: Eduardo Munoz Alvarez/FR171643 AP/AP/dpa



Diese in den kommenden Tagen (KW44) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick!Hinweis der Redaktion: Eine dramatischere Zuspitzung als in den kommenden zwei Wochen kann es am Aktienmarkt kaum geben! Nicht nur steht mit fünf der sieben Magnificent-Seven-Unternehmen der Höhepunkt der US-Quartalssaison bevor, mit den US-Wahlen und dem Fed-Leitzinsentscheid stehen außerdem gleich zwei weitere Risiko- und Volatilitätsevents an - und das mit einem Gesamtmarkt, der einerseits in unmittelbarer Schlagdistanz zu seinen bisherigen Allzeithochs notiert, der einigen Experten andererseits aber …