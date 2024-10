Die Scout24-Aktie verzeichnete am Mittwoch einen bemerkenswerten Anstieg im XETRA-Handel. In den frühen Handelsstunden kletterte der Kurs um 0,4 Prozent auf 81,50 Euro, wobei das Tageshoch bei 81,65 Euro lag. Dieser Aufschwung erfolgte trotz der jüngsten Marktvolatilität und unterstreicht das anhaltende Vertrauen der Investoren in das Unternehmen.

Analysten optimistisch für zukünftige Entwicklung

Experten prognostizieren für Scout24 eine positive Geschäftsentwicklung. Für das laufende Jahr wird eine Dividende von 1,24 Euro je Aktie erwartet, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 79,49 Euro, was weiteres Wachstumspotenzial signalisiert. Mit einem 52-Wochen-Hoch von 81,90 Euro zeigt die Aktie eine starke Performance und nähert sich diesem Spitzenwert wieder an.

