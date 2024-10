Vor den mit Spannung erwarteten Zahlen der Google-Mutter Alphabet legten am Dienstag vor allem Technologiewerte zu und sorgten zuletzt für deutliche Gewinne an der Nasdaq. Davon wurde auch der S&P 500 mit nach oben gezogen, während der überwiegend mit Standardwerten bestückte Dow Jones in leicht negativem Terrain verharrte.Mit Alphabet eröffnet an diesem Tag eines der Mega-Schwergewichte die Berichtssaison der Technologiebranche. Analyst Douglas Anmuth von JPMorgan äußerte sich erst kürzlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...