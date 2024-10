OXURION: Oxurion NV: Key developments and timeline for current the potential acquisition

Oxurion NV: Belangrijkste ontwikkelingen en lijn met betrekking tot de lopende potentiële overname

LEUVEN, BELGIË - 29 oktober 2024 - 22u00 CET, Oxurion NV (Euronext Brussels: OXUR), een biofarmaceutisch bedrijf met hoofdkantoor in Leuven, kondigt aan dat zij de due diligence-fase heeft afgerond met betrekking tot de overname van een meerderheidsbelang van 80% in een CRO (Contract Research Organisation), na de ondertekening van een intentieverklaring (zie persbericht van 8 juli 2024).

De resultaten van deze due diligence-fase waren overtuigend, waardoor Oxurion kan toewerken naar een mogelijke ondertekening van de transactie voor 30 november 2024.

Daarnaast is er op 2 oktober 2024 een aanvraag ingediend bij de Franse autoriteiten voor toestemming voor directe buitenlandse investeringen (FDI), in overeenstemming met de vereisten van artikel L. 151-3 van de Franse monetaire en financiële wet, - aangezien het target vennootschap beschouwd zou kunnen worden als van strategisch nationaal belang. Dit verzoek wordt momenteel beoordeeld.

De volgende belangrijke stappen zijn

Afronding van de onderhandelingen over de koopovereenkomst (SPA) en de aandeelhoudersovereenkomst op niveau van de overnameholding, waarin Oxurion 80% van het kapitaal zal bezitten naast de historische aandeelhouders.

Afronding van de financiering van de transactie.

Oxurion zal de markt en zijn aandeelhouders op de hoogte blijven houden van alle belangrijke ontwikkelingen rond deze geplande transactie.

