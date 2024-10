MEGA-Potenzial voraus...: Spektakuläre Goldfunde und riesige Ressourcen - der Countdown für das nächste Rohstoffwunder läuft!

Anzeige / Werbung

Gold und Kupfer stehen erneut im Rampenlicht der internationalen Rohstoffmärkte.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

während sich die geopolitischen Spannungen verschärfen und wirtschaftliche Unsicherheiten wachsen, rücken die wertvollen Metalle als sichere Häfen und Motoren für technologischen Fortschritt in den Fokus. Die Nachfrage nach hochwertigen Ressourcen steigt rasant, und Unternehmen mit Zugang zu vielversprechenden Lagerstätten bieten Anlegern Chancen auf überdurchschnittliche Renditen.

Genau hier setzt Tudor Gold (WKN: A3D078) an. Mit seinem "Treaty Creek'-Projekt, gelegen im legendären "Golden Triangle' im Nordwesten British Columbias, arbeitet das Unternehmen an der Erschließung einer der aufregendsten Gold- und Kupferlagerstätten unserer Zeit. Tudor Gold hat nicht nur zahlreiche hochgradige Gold-Kupferziele entdeckt, sondern auch eindrucksvolle metallurgische Fortschritte erzielt- ein kraftvolles Signal an den Markt und ein überzeugender Treiber für den langfristigen Wert dieser herausragenden Ressource.

Tudor Gold findet phänomenales viertes Goldziel auf "Supercell'!

Wer bei Vier gewinnt an eine Siegesreihe denkt, liegt natürlich goldrichtig. Wer dabei aber auch Tudor Gold (WKN: A3D078) und dessen Turbo-Explorationsprogramm auf seinem formidablen Flaggschiff-Projekt "Treaty Creek' geschäftlich miteinbezieht, beweist den richtigen Riecher für fette Rendite.

Denn hier inmitten von Kanadas "Goldenem Dreieck' im Nordwesten von British Columbia, Herberge der bedeutendsten Goldvorkommen in der Geschichte des Landes, finden Vier gewinnt und fantastische Wachstumsdynamiken auf einzigartige Weise zusammen. Genauer gesagt, überschneiden sich beide auf dem grandiosen Goldziel "Supercell One', das Anfang des laufenden Jahres als mächtig hochgradiges Ziel innerhalb der gehaltvollen "CS-600'-Domäne identifiziert wurde und wo nun mit "SC-1D' ein viertes subparalleles goldhaltiges Brekziensystem ausgemacht werden konnte.

Ganz nebenbei sitzt "CS-600' auf "angezeigten' Ressourcen von sagenhaften 15,65 Millionen Unzen Goldäquivalent (AuÄq) mit einem großartigen Gehalt von durchschnittlich 1,22 g/t AuÄq.

Quelle: Tudor Gold

Bei "Supercell-One' wurden über die letzten Monate hinweg quasi im Stakkato-Takt immer wieder fette Volltreffer gemeldet, beispielsweise sensationelle 9,60 g/t AuÄq (9,58 g/t Au, 0,44 g/t Ag, 0,01% Cu) über 13,50 m aus Bohrloch GS-24-185 Anfang September dieses Jahres. Parallel zur anhaltenden Rekord-Rallye bei den Bohrresultaten erweiterte sich auch "Supercells' mega-mineralisiertes System. Mit dem titelgebenden vierten Volltreffer kommt mit "Supercell 1D' nun ein weiteres grandioses Goldziel hinzu, inklusive eines schwer beeindruckenden neuen "Best-of' an Bohrergebnissen.

Die triumphalen Drei: 10,92 g/t AuÄq über 3 m und weitere fette Volltreffer bei "Supercell'!

Mit der Auswertung der letzten drei Bohrlöcher seines 2024er-Explorationsbohrprogramms bei "Supercell One' ("SC-1') trumpft Tudor Gold (WKN: A3D078) wieder einmal mit hoch gehaltvollen Ergebnissen auf. Allen voran setzen dabei die 10,92 g/t AuÄq über 3,00 m, die Bohrloch GS-24-187 aus der "SC-1C'-Zone zutage förderte, ein weit sichtbares Ausrufezeichen.

Quelle: Tudor Gold

Nicht minder bemerkenswert sind die 5,70 g/t AuÄQ über ebenso 3,00 m, vor allem, weil sie innerhalb der neu entdeckten SC-1D-Zone entdeckt wurden. Sowohl die 10,92 g/t AuÄq wie auch die 5,70 g/t AuÄQ kommen beide in einer stark mineralisierten Hülle vor, die ihrerseits erstklassige1,43 g/t AuÄQ über 99 m lieferte.

Zu diesem bombastischen "Best-of' gesellen sich die sehr guten 1,01 g/t AuÄQ über 200,50 m aus Bohrloch GS-24-185 ebenso wie die großartigen 10,40 g/t AuÄQ über 1,50 m aus Bohrung GS-24-186.

Quelle: Tudor Gold

Was die Resultate neben ihren beeindruckenden Gehalten mindestens genauso wertvoll macht, ist, dass sie aus Ausläufern der bisher bekannten mineralisierten "Supercell-One'-Zone stammen, die aktuell bis zu 800 m lang und 400 m tief ist, und damit potenziell zu einem üppigen Unzen-Plus für "Treaty Creek' beitragen können. Das gilt umso mehr, als mit der Entdeckung des subparallelen goldhaltigen Brekziensystems "SC-1D' das ABC des außergewöhnlichen Potenzials von "Supercell One' weiter fortgeschrieben wird, nicht zuletzt auch, weil alle vier "Supercell'-Strukturen in alle Richtungen offenbleiben.

?

Quelle: Tudor Gold

Gehaltvolle Supercell-Grenzen erweitern!

Für Ken Konkin, Präsident und CEO von Tudor Gold (WKN: A3D078), unterstreichen die jetzt gemeldeten hochgradigen Bohrergebnisse und damit die Entdeckung gleich multipler subparalleler Mikrobrekziensysteme innerhalb des "Supercell'-Hochpotential-Komplexes vor allem die einzigartige Wachstumsdynamik, die untrennbar mit dem herausragenden Potenzial von "Supercell One' und damit auch mit der Mega-Lagerstätte "Goldstorm' auf "Treaty Creek' verbunden ist:

"Bei unseren weiträumigen "Step-Out'-Bohrungen sind wir auf konsistent hochgradige Goldabschnitte gestoßen und wurden damit beeindruckend in unserer Überzeugung bestätigt, dass das Supercell-System ein großartiges Potenzial zur Steigerung des wirtschaftlichen Mehrwerts unseres "Treaty Creek'-Projekts in und unter sich trägt.

Das gilt umso mehr, als wir jetzt bei der "Goldstorm'-Lagerstätte auf eine mächtige Mineralisierung schauen, die über 800 m lang und bis zu 400 m tief ist. Entsprechend entschlossen gehen wir daher den nächsten Wachstumsschritt an, der darin besteht, die Grenzen der vier neu entdeckten "Supercell'-Strukturen zu erweitern. Das wiederum würde einen wichtigen Beitrag zur Maximierung des großartigen wirtschaftlichen Potenzials dieser golddominierten Brekziensysteme als mögliche Einstiegsmine darstellen. Zudem würde es uns ermöglichen, einen Zugang zum gehaltvollen "CS-600'-Gebiet zu erhalten und das auf eine sehr kosteneffiziente und zeitsparende Art und Weise, indem wir nämlich für diesen Zugang dieselbe erforderliche Infrastruktur nutzen könnten wie für den potenziellen Abbau des "Supercell'-Materials.

Parallel dazu planen wir, andere vielversprechende golddominante Subdomänen wie "R-66' und "300N' zu überprüfen, die offenbar eine ähnliche strukturelle Kontrolle aufweisen und aus ähnlichen Quarz-Pyrit-Mikro-Brekziengängen bestehen. Damit würden wir das nächste grandiose Kapitel sowohl der einzigartig hochgradigen Goldgeschichte der "Goldstorm'-Lagerstätte wie auch jener von Kanadas Goldenem Dreiecks schreiben."

Apropos glänzende Erfolgsgeschichte...!

Tudor Golds (WKN: A3D078) setzte seinen unwiderstehlichen Wachstumskurs natürlich auch auf anderen Ebenen entschlossen fort. Eines dieser lukrativen Level ist das sehr erfolgreiche und im Februar dieses Jahres aufgelegte "At-the-market'-Aktienprogramm. In dessen Rahmen kann Tudor Gold in unregelmäßigen Abständen bis zu 2 Millionen CAD an Stammaktien für interessierte Investoren (und davon gibt es ja reichlich) emittieren. Zum Ende des dritten Quartals 2024 gab Tudor insgesamt 1.002.600 Stammaktien heraus, zu einem Durchschnittspreis von super 0,9779 CAD pro Aktie. Unterm Strich flossen damit satte 980.477,09 CAD in die Kassen des Unternehmens.

Aber auch auf anderen Bühnen ist Tudor Gold (WKN: A3D078) äußerst prominent platziert. Das gilt zum Beispiel für die sensationellen 0,92 g/t Au, die Bohrung GS-24-185 beim Durchteufen der neuen "Supercell'-Zone "1D' zutage gefördert hat. Dieser grandiose Gehalt schaffte es nämlich auf den dritten Platz in die Oktober-TOP 10 der Visualisierungsprofis von MinerDeck, die sich dem Ziel verschrieben haben, das einzigartige Potenzial der Bergbauindustrie und nicht zuletzt von dort agierenden Playern wie eben Tudor Gold (WKN: A3D078) einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

?

Quelle: MinerDeck

Und damit wären wir auch wieder beim Erschließen neuer und vor allem sehr vielversprechender Goldziele. Denn Tudor Gold (WKN: A3D078) ist definitiv eines davon. Das gilt mit Blick auf die Wahnsinnsdynamik, mit der das Unternehmen sein Power-Performance-Projekt "Treaty Creek' dank phänomenaler Entdeckungen wie eben die neue "Supercell'-Zone "1D' permanent mit zusätzlichem wirtschaftlichen Mehrwert versieht. Es gilt aber auch mit Fokus darauf, dass die Aktie des Unternehmens seit Jahresbeginn gerade einmal rund 15 % an Wert zugelegt hat.

Quelle. Yahoo.com

Dieses massive Nachholpotenzial schließlich könnte für Investoren sein, die jetzt einsteigen, DER Kurs-Katapult sein, um das mächtige Aufwärtspotenzial von Tudor Gold (WKN: A3D078) in vollem Umfang mitnehmen zu können.

Tudor Golds Erfolg bei "Supercell' eröffnet MEGA-Potenzial in der Metallurgie!

Neben dem beachtlichen Wachstum der hochgradigen "Supercell'-Zone meldet Tudor Gold (WKN: A3D078) ebenso positive Ergebnisse aus seinen laufenden metallurgischen Tests an der bedeutenden "Goldstorm'-Lagerstätte auf dem "Treaty Creek'-Projekt. Diese neusten Fortschritte unterstreichen die starken Aussichten, die Tudor Golds Explorationsstrategie und seine kosteneffiziente Ressourcennutzung im kanadischen "Goldenen Dreieck' prägen.

Die metallurgischen Tests im unteren Bereich der "CS-600'-Domäne liefern beeindruckende Ergebnisse:

Quelle: Tudor Gold

Die Flotationsrückgewinnung ergab eine Kupfer-Ausbeute von 88,1 %, Gold von 63,8 % und Silber von 51,3 %. Besonders hervorzuheben ist, dass ein hochgradiges Kupferkonzentrat produziert werden konnte, das mit 29 % Kupfer, 33 g/t Gold und 96 g/t Silber ausgezeichnete Werte aufweist.

Ken Konkin, Präsident und CEO von Tudor Gold, kommentierte:

"Die Ergebnisse unserer Flotationstests aus dem unteren Bereich der "CS-600'-Domäne ("CS-600L') sind äußerst erfreulich. Durch einen simplen Flotationsprozess konnten wir ein sehr sauberes, hochgradiges Konzentrat mit über 88 % Kupfer- und etwa 64 % Goldausbeute herstellen. Dies gibt uns das Vertrauen, das "Supercell'-System und das wirtschaftliche Potenzial von "Treaty Creek' weiter auszubauen."

Weitere Interessante Informationen können Sie dem folgenden, neuesten Interview entnehmen, das im Rahmen jüngsten Roadshow aufgezeichnet wurde!

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=8ObMkuCmoe4&t=2s

Diese Ergebnisse deuten auf erhebliches Potenzial hin, die Hochgrad-Goldzonen wie "SC-1' direkt im Umfeld des Kupfer-goldhaltigen "CS-600'-Bereichs weiterzuentwickeln. Die erfolgreiche Produktion eines verkaufsfähigen Kupferkonzentrats mit hohen Edelmetallanteilen belegt, dass Tudor Gold die "Goldstorm'-Lagerstätte nicht nur weiterentwickeln, sondern auch effizient und nachhaltig gestalten kann.

Erweiterung der Supercell-Strukturen und Wachstumsstrategie!

Mit dieser außergewöhnlichen Dynamik im Rücken setzt Tudor Gold (WKN: A3D078) alles daran, die Grenzen der vier neuen Strukturen in der "Supercell'-Zone weiter zu erweitern. Die bisherigen hochgradigen Entdeckungen in der "SC-1'-Zone, einschließlich des jüngst hinzugekommenen subparallelen Systems "SC-1D', betonen einmal mehr das außergewöhnliche Potenzial von "Treaty Creek', das von Experten als eines der aussichtsreichsten Projekte im "Golden Triangle' angesehen wird.

Diese neuen metallurgischen Fortschritte und die Erweiterung der Mineralressourcen stellen für Tudor Gold (WKN: A3D078) eine ideale Ausgangsposition dar, um zukünftig eine kosteneffiziente Infrastruktur aufzubauen, die das "Supercell'-System und die "CS-600'-Domäne gemeinsam nutzen kann. Dies würde nicht nur die Produktionskosten senken, sondern auch die Projektentwicklung beschleunigen und das große Unzenpotenzial von "Treaty Creek' maximieren - ein entscheidender Beitrag für die langfristige Wertschöpfung und den Erfolg von Tudor Gold (WKN: A3D078) und seinen Investoren.

Fazit:

Mit beachtlichen Fortschritten bei der Erkundung und Weiterentwicklung der "Supercell'- und "CS-600'-Zonen im "Golden Triangle' zeigt Tudor Gold (WKN: A3D078), dass die Gold- und Kupferschätze des "Treaty Creek'-Projekts mehr als nur Potenzial haben - sie stehen an der Schwelle zu einer wahren Erfolgsstory. Die Entdeckungen neuer hochgradiger Goldzonen und die beeindruckenden Metallurgie-Ergebnissedeuten darauf hin, dass sich hier nicht nur eine der bedeutendsten Lagerstätten Kanadas entfaltet, sondern auch ein wahres Kraftpaket für die Rohstoffwelt entsteht. Für Investoren, die den perfekten Einstieg in eine goldene Zukunft suchen, sind die Zeichen auf Wachstum gestellt.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Yahoo, MinerDeck, eigener Research, Mining.com, Tudor Gold, Intro-Bild: stock.adobe.com

