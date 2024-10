Bad Wimpfen (ots) -- Einzigartiges Angebot in der Lidl-Plus-App- Zugang zu Disney+ zum günstigen Lidl-Preis oder gratis- Einfach einkaufen und jeden Monat günstiger streamenNutzer der Lidl-Plus-App können mit ihren Einkäufen zukünftig Zugang zum Streaming-Service Disney+ erhalten. Durch die neuartige Zusammenarbeit zwischen Disney+ und den Unternehmen von Lidl erhalten Kunden in Deutschland eine exklusive Gelegenheit, ihr Einkaufserlebnis zu erweitern und gleichzeitig in eine Welt preisgekrönter Unterhaltung einzutauchen. Dazu gehören exklusive Original-Serien, Blockbuster-Filme und Sendungen, die man sich nicht entgehen lassen sollte.Kunden von Lidl in Deutschland, die die Lidl-Plus-App nutzen und ein bestimmtes monatliches Einkaufsvolumen erreichen, werden ab dem vierten November 2024 vom Lebensmitteleinzelhändler mit einem besonderen Angebot für ihre Treue belohnt. Sie haben über den "Rabattsammler Plus" in der App die Möglichkeit, die Disney+ Abo-Option "Standard mit Werbung" auszuwählen.* Je nach Umsatz erhalten die App-Nutzer stufenweise Disney+ günstiger oder ab einem monatlichen Einkaufsvolumen von 400 Euro gratis. Die Aktivierung des Angebots erfolgt ausschließlich über die Lidl-Plus-App und die Rabattierung kann jeden Monat bei entsprechendem Einkaufsvolumen verlängert werden. Wenn sich Kunden für den Disney+ Rabattsammler neu registrieren, Lidl Pay aktivieren und qualifizierte Einkäufe tätigen, erhalten sie sofort einen Gratis-Zugang zur Disney+ Abo-Option "Standard mit Werbung" für den Rest des bereits laufenden und den anschließenden Monat.Mit dieser Kooperation schaffen Lidl und Disney+ ein einzigartiges Loyalty-Angebot und bieten den Kunden durch digitale Innovationen einen exklusiven Zugang zu erstklassiger Unterhaltung nicht nur für die ganze Familie, sondern für alle Zielgruppen. Die Kunden erhalten Zugang zu einem umfassenden Katalog an exklusiven Originals, Filmen und General-Entertainment-Serien wie den aktuellen Highlights "Alles steht Kopf 2" sowie preisgekrönten Serienhits wie "The Bear: King of the Kitchen" und "Only Murders in the Building". Zudem gibt es mit "Grey's Anatomy" und "Die Simpsons" absolute Kultserien zum immer wieder streamen.Lidl in Deutschland bewirbt die Zusammenarbeit zum Start der Aktion über das neue, digitale Plus-Angebot in TV, Funk, Print und Digital.Eun-Kyung Park, SVP & Country Manager GSA bei The Walt Disney Company, sagt dazu: "Es gibt wohl derzeit im Marketing kaum eine spannendere Zusammenarbeit als die von Disney+ und Lidl. Dies ist ein wichtiger Schritt für die Verbindung von Retail Media, CTV und DTC Sales. Wir sind stolz, den ersten Schritt in diese vielversprechende Zukunft gemeinsam und exklusiv mit Lidl zu gehen: Hier trifft bestes Entertainment auf höchste Retail Qualität und bietet einen noch nie dagewesenen Mehrwert für die Nutzerinnen und Nutzer im deutschen Markt. Zudem umfasst die Partnerschaft mit Lidl auch eine zukunftsweisende Zusammenarbeit im Ad-Sales-Bereich.""Durch die Kooperation mit Disney+ und das neue, exklusive Angebot steigern wir den Kundennutzen unserer Lidl-Plus-App weiter und bieten einen besonderen Mehrwert, der über das gewohnte Einkaufserlebnis hinausgeht. Mit Disney+ erweitern wir unser digitales Angebot mit spannender Unterhaltung für die ganze Familie," sagt Jan Bock, stellvertretender Geschäftsleitungsvorsitzender der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG.* Nach Ablauf des Gratiszeitraums haben die Kunden die Möglichkeit, zu den Disney+ Abo-Optionen "Standard" oder "Premium" zu wechseln, wenn sie dies wünschen.Über Lidl Plus: Die Lidl-Plus-App verbindet digitale Angebote direkt mit dem Einkaufserlebnis in der Filiale. Lidl-Kunden profitieren von personalisierten Angeboten wie Geburtstagscoupons, Produktempfehlungen und exklusiven Coupons, die auf ihr bisheriges Kaufverhalten zugeschnitten sind. Außerdem erhalten sie Zugang zu Funktionen wie der einfachen und zugleich sehr schnellen digitalen Bezahlart Lidl Pay, der Einkaufsliste und E-Mobilität sowie attraktiven Angeboten aus den Partnervorteilen. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, den digitalen Kassenbon zu nutzen und Sofortgewinne zu erhalten.Über Disney+: Disney+ ist der ultimative Streaming-Service für Filme und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic, zusammen mit "Die Simpsons" und vielem mehr. In ausgewählten internationalen Märkten beinhaltet Disney+ unter der Marke Star eine Vielzahl an General Entertainment Inhalten. Der erfolgreiche Streaming-Service Disney+ bietet eine Vielzahl von exklusiven Originals, darunter Spielfilme, Dokumentationen, Live-Action- und Animationsserien sowie Kurzfilme. Neben dem noch nie dagewesenen Zugang zu Disneys unglaublichem Katalog an Film- und TV-Klassikern ist der Streaming-Service das Zuhause für die neuesten Filme der Walt Disney Studios. Weitere Informationen gibt es unter DisneyPlus.com oder unter der Disney+ App, die über die meisten Mobilgeräte oder internetfähigen TV-Geräte (zum Download) verfügbar ist.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).